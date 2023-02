Auf den Spuren von Lola Montez zu ihrem 202. Geburtstag

Von: Oliver Puls

Lola Montez wird in der Starnberger Villa Mussinan ein ganzer Abend gewidmet. © Joseph Karl Stieler

Starnberg – An die Figur von Lola Montez knüpfen sich bis heute viele Geschichten und Gerüchte, Emotionen und Phantasien. Professor Dr. Marita Krauss bringt, auch durch die Tagebücher König Ludwigs I., eine neue Sicht auf Lolas Rolle in München ins Spiel und eröffnet in ihrer Biografie der Tänzerin neue Perspektiven auf diese unkonventionelle, schöne und blitzgescheite Frau, auf ihre bemerkenswerte Karriere vor und nach ihren kurzen 16 Monaten in München.

Das alles ist am kommenden Freitag, 17. Februar, um 19 Uhr in der Villa Mussinan in Starnberg (Possenhofener Straße 19) zu erleben.



In ihrer Münchner Zeit gehörte Oscar von Mussinan, dessen Vater Teil ihrer Entourage war, zu Lolas Anbetern. Eben jener Oscar von Mussinan, der 1872 nach seiner Rückkehr aus Amerika 1877 in Starnberg die Villa Mussinan errichtete, in der die Familie Carr und die „KunstRäume am See“ beheimatet sind. Mit einem unterhaltsamen Streifzug durch Texte zu Lola Montez alias Eliza Gilbert beginnen Marita Krauss und der Historiker und Kabarettist Erich Kasberger den Abend. Anschließend erzählt Marita Krauss über Lola, ihr Leben und Nachleben.



Verbindliche Anmeldung unter kontakt@kunstraeume-am-see.de, Telefon 08151 / 55 97 21; Eintritt frei, Spende willkommen.