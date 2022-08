Auf der Olympia-Schießanlage holt Schützin aus Hechendorf die Bronzemedaille

Die Schützin Greta Schabel vom SC Hechendorf-Güntering (3.v.l.) schafft bei den Bayerischen Meisterschaften einen 3. Platz und Felix Karl (2.v.l.) mit Platz 5 in der Klasse der Blankbogen Schüler A. Andrea Horwath (l.) erreicht in der Bogenklasse Compound den 11. Platz bei den Damen. Unser Bild zeigt die Sportler mit Trainer Manfred Horsch. © SC Hechendorf-Güntering

Seefeld - Am ersten Sommerferien-Wochenende treffen sich die besten Bogenschützen aus ganz Bayern zur Bayerischen Meisterschaft auf historischem Boden an der Olympia-Schießanlage in Garching-Hochbrück. Die Teilnehmenden vom SC Hechendorf-Güntering zeigen Glanzleistungen.

Bei anfänglich angenehmen Temperaturen entwickelte es sich während des Turniers zu einer schweißtreibenden Angelegenheit für Schützinnen und Schützen sowie für das Trainer-Team. Nicht nur die Sonne und Wind machten den Schützen zu schaffen, auch die starken Mitstreiter haben dafür gesorgt, dass die heiß begehrten Plätze während des Turniers rauf und runter wechselten, teilt der SC Hechendorf-Güntering mit .

Greta Schabel schafft es auf Platz drei

Am Ende belohnten sich Greta Schabel mit dem 3. Platz und der Bronzemedaille und Felix Karl mit Platz 5 in der Klasse der Blankbogen Schüler A. Andrea Horwath erreichte bereits im ersten Jahr in ihrer neu gewählten Bogenklasse Compound einen 11. Platz bei den Damen. (kb)