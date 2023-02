Auf Kundenparkplatz in Gauting wird ein grauer Mercedes angefahren

Nach dem Einkauf in einem Supermarkt in der Starnberger Straße in Gauting stellt eine Autofahrerin fest, dass ihr Pkw beschädigt ist. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen. (Symbolbild) © Matthias Balk/DPA

Gauting - Die Polizei sucht nach einer Person, die mit dem Pkw auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Starnberger Straße in Gauting einen grauen Mercedes angefahren hat.

Wie die Polizei erklärt, ereignete sich der Vorfall am Freitagnachmittag, zwischen 15 und 15.20 Uhr. Eine Gautingerin parkte ihren grauen Mercedes auf dem Kundenparkplatz eines Discounters in der Starnberger Straße 38. Als sie nach ihrem Einkauf zum Fahrzeug zurückkehrte, musste sie eine nicht unerhebliche Beschädigung an ihrem Heckstoßfänger feststellen.

Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt vom Unfallort

Dem Schadensbild zufolge, kam es zur Kollision mit einem anderen Fahrzeug, welches sich anschließend unerlaubt entfernte. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.500 Euro beziffert.

Zeugenaufruf der Polizei Gauting

Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Gauting unter Telefon 089/893133-0 in Verbindung zu setzen. (kb)