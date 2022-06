Auf´s Radl fürs Klima: STAdtradeln-Aktion startet am Montag

Fahrzeug (Symbolbild) © Bernd Thissen/dpa/Symbolbild

Starnberg - Über 1700 Radler haben sich bereits für 170 verschiedene Teams registriert und starten am Montag mit dem Radl nicht nur in die neue Schul- oder Arbeitswoche, sondern auch in das dreiwöchige STAdtradeln. Bis 17. Juli kann jede/r noch einsteigen und mitmachen.

Beim elften landkreisweitem Stadtradeln ist das Mitmachen für viele längst Routine und so ist zu erwarten, dass sich zum Start noch viele weitere Radler*innen anmelden werden. Schließlich ist der Umstieg vom Auto aufs Fahrrad notwendiger denn je. Die Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine lassen Rufe nach längeren Kohlelaufzeiten für die Stromgewinnung und weniger Nachhaltigkeit bei der Nahrungsmittelproduktion laut werden. Umso wichtiger ist es jetzt, dass auch die Mobilität endlich einen größeren Beitrag zur CO2-Reduktion leistet. Zumal Diesel und Benzin knapp und teuer sind und sich somit jeder Fahrradkilometer direkt positiv im Geldbeutel bemerkbar macht.

Gesucht sind diesmal auch sogenannte „STAdtradeln-Stars“, die während der 3 Aktionswochen ganz aufs Fahrrad umsteigen und in der Zeit kein Auto von innen sehen. „Es würde uns sehr freuen, wenn uns möglichst viele Menschen zeigen, wie gut man auch ohne Auto mobil sein kann“, so Herbert Schwarz, Landkreiskoordinator des STAdtradelns. „Zudem können Stadtradeln-Stars mit etwas Glück hochwertige Fahrradausstattung gewinnen“.

Mit der Aktion Stadtradeln möchte das Klimabündnis e.V. mehr Menschen dazu bewegen, im Alltag möglichst oft vom Auto auf das Fahrrad umzusteigen. (Kostenlos) teilnehmen können alle, die im Landkreis Starnberg wohnen, arbeiten, zur Schule gehen oder einem Verein angehören. Radkilometer sammelt man online oder auf Flyern. Mehr Infos im Internet unter: www.stadtradeln-sta.de.

