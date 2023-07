Auf welchen Flächen in Starnberg wird künftig Solarstrom gewonnen?

Von: Thomas Lochte

Solarkollektoren sollen auch in Starnberg aufgestellt werden. Wo, das will Bürgermeister Patrick Janik im Herbst bekanntgeben. (Symbolbild) © imago/Westend61

Starnberg – Das Solarkonzept für den Landkreis Starnberg ist beschlossene Sache. Doch welche Flächen die Stadt Starnberg für die Gewinnung von Solarstrom bereitstellen wird, soll laut Bürgermeister Patrick Janik erst ab Oktober konkretisiert werden.

Die Grüne Stadtratsfraktion mahnte wegen der möglichen Fördersummen bereits zur Eile und brachte ihren Unmut zum Ausdruck, dass das Solarkonzept nicht schon längst zum Thema im Umweltausschuss gemacht wurde.

Planung in Starnberg soll kein Schnellschuss werden

Bei der letzten Plenumssitzung vor der Sommerpause forderte der Grünen-Sprecher Franz Sengl, die Solar-Agenda noch auf die Tagesordnung zu nehmen, nachdem die Sitzung des Umweltausschusses in der Woche zuvor „mangels Themen“ noch abgesagt worden war. Stadtbaumeister Stefan Weinl erklärte dies damit, dass man auf die Aktualität erst sehr kurzfristig durch ein Schreiben des Landratsamtes aufmerksam gemacht worden sei, und Rathauschef Janik ergänzte, man habe die Bedeutung falsch eingeschätzt. Es sei allerdings so, führte der Bürgermeister aus, dass man Einzelheiten des nunmehr beschlossenen Landkreiskonzepts noch gar nicht gekannt habe und seitens der Stadt bei einem derart komplexen Thema auch keinen Schnellschuss vornehmen wollte, was die Ausweisung möglicher Solarflächen auf ihrem Gebiet angehe. Es gebe da noch „ungelegte Eier“ und man wolle deshalb mit Sorgfalt ans Werk gehen – schließlich habe die Flächenausweisung Wirkung für Jahrzehnte.

Freiflächen-Fotovoltaikanlagen: Bis Ende des Jahres noch höhere Förderungen

Franz Sengl erinnerte die Verwaltung gleichwohl daran, dass es inzwischen Privilegierungen für solche Freiflächen-PV-Anlagen gebe, die es Investoren und privaten Bauherren erleichtere, Genehmigungen zu bekommen – die Zeit dränge also, auch im Hinblick auf staatliche Fördersummen, die bis zum 31. Dezember noch großzügiger zu erlangen seien als danach, mahnte Sengl. Wenn also das beschlossene Ziel des Landkreises, bis 2035 komplett energieautark zu werden, nicht durch Starnbergs Bedächtigkeit gefährdet werden solle, müsse man sich beeilen – andere Landkreisgemeinden wie etwa Berg und Tutzing hätten schon ihre gemeindlichen Konzepte zur Flächenausweisung erarbeitet, samt No-go-Flächen, wo keine Solarnutzung stattfinden darf. Zwischen 126 und 149 Hektar für Freiflächenfotovoltaik gilt es allein auf Stadtgebiet auszuweisen, bei stetig steigen-dem Stromverbrauch und abhängig vom bis dahin erreichten Windenergie-Anteil an der Stromgewinnung, der auf 30 bis 50 Prozent geschätzt wird.

Starnbergs Bürgermeister will bis Oktober ein Solarkonzept vorlegen

Kritiker Sengl attackierte auch die 2. Bürgermeisterin Angelika Kammerl (CSU), die sinngemäß angeblich gesagt habe, solange nicht jedes private Dach in Starnberg mit Solarflächen bestückt sei, werde die Stadt gar keine Freiflächen ausweisen – Kammerl wies diese ihr zugeschriebene Aussage vehement zurück. Auch Tim Weidner (SPD) forderte die Verwaltung dazu auf, sich Gedanken zu machen, „wo wir Anlagen tatsächlich haben wollen“. Bürgermeister Janik sagte zu, bis Oktober ein solche Konzept vorzulegen, relativierte aber zugleich gewisse Befürchtungen: „Es ist ja nicht so, dass wir wie ein Käfer hilflos auf dem Rücken liegen.“ Kommen vorher schön Anträge auf den Tisch, die unerwünschte Standorte für Solarflächen zum Inhalt haben, könne man notfalls mit Veränderungssperren reagieren und bis zum Beschluss eines Konzepts auf Zeit spielen. Ein Aspekt der „späten“ Behandlung des Themas sei im Übrigen auch die anstehen-de Landtagswahl, so der Bürgermeister: Er wolle nicht, dass die so wichtige Solar-Thematik Gegenstand von Wahlkampfgetöse werde, deshalb seine Linie, es erst nach dem 8.Oktober auf der Tagesordnung zu haben.