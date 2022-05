Aufregender Besuch im Kindergarten Inning

Von: Petra Straub

Aufregung im Inninger Kindergarten: Die Polizeihauptmeisterin Klemm und ihr Kollege, Polizeihauptkommissar Christian Schäffler, sind mit einem Polizeifahrzeug zu Besuch. © Polizei Herrsching

Inning - Was macht ein Polizist bei der Arbeit? Wie ist er ausgerüstet und was ist in einem Polizeifahrzeug zu finden? Die Kinder des Inninger Gemeindegartens waren ziemlich aufgeregt beim Besuch der Herrschinger Polizei.

Für freudige und aufgeregte Stimmung im Inninger Gemeindekindergarten sorgte kürzlich ein Besuch von Beamten der Polizeiinspektion Herrsching mit einem Streifenfahrzeug. Die Kinder erfuhren einiges über die Tätigkeiten und Ausrüstung von Polizeibeamten, konnten ausgiebig das Polizeifahrzeug besichtigen und machten zum Abschluss noch eine praktische Übung für den Straßenverkehr.

Einige Mädchen und Buben wollen Polizistin oder Polizist werden

Keine Fragen blieben unbeantwortet, manche Kinder waren auch so aufgeregt, dass sie schon die Nacht zuvor nicht mehr schlafen konnten. Als die Polizisten jedoch vor Ort sind, sind sie neugierig und stellen Polizeihauptmeisterin Klemm und Polizeihauptkommissar Christian Schäffler viele Fragen. Einige sind darunter, die später einmal Polizist oder Polizistin werden möchten. (kb)