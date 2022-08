Aufsteiger Weßling gelingt 3:0 Heimsieg gegen Oberweikertshofen 2

Teilen

Torhüter Johannes Urban, der älteste Spieler im Weßlinger Team, hielt seinen Kasten gegen Oberweikertshofen sauber. © Halmel

Weßling – Einen optimalen Start in die neue Saison erwischte der SC Weßling. Der Aufsteiger holte sich im ersten Spiel zuhause gegen den SC Oberweikertshofen 2 durch einen 3:0 Erfolg gleich einen Dreier.

„Von so einem Ergebnis konnte man nur träumen“, strahlte SCW-Coach Milan Lapuh danach mit der sengenden Sonne um die Wette. In einer Anfangs ausgeglichenen Partie brachte der erst 17 Jahre alte Henrik Eberle (20.) die Weßlinger nach einer Kopfballvorlage von Kapitän Jakob Brugger in Führung. Danach drängte die Landesliga-Reserve vehement auf den Ausgleich. Johannes Urban im Weßlinger Tor, nebenbei mit 31 Jahren der älteste im jungen SCW-Team, hielt mit Glück und Geschick die Pausenführung aber fest. In der zweiten Halbzeit standen die Hausherren weiterhin unter Druck. Sie verteidigten aber mit viel Leidenschaft und sie lauerten auf Konter. Einen davon nutzte Frederick Ottofülling (68.) auf Zuspiel von Luis März-Vorisek zum 2:0. Danach ließ die Gegenwehr der Gäste etwas nach. Kurz vor Schluss machte Mika Langmann (89.) mit dem 3:0 den optimalen Saisonstart des Liganeulings perfekt. „Es gibt jetzt aber keinen Grund, euphorisch zu werden“, hielt Lapuh danach den Ball flach. Bereits am Mittwoch (17.8., 19.30 Uhr) geht es für sein Team mit dem Gastspiel gegen den SV Mammendorf weiter.

Roland Halmel