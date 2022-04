Aus für Fahrradschnellweg durch das Würmtal

Wie in Konstanz wünscht sich Grünen-Kreisrat Anton Maier die Vorfahrt für den Fahrradverkehr im Landkreis. Vor der Pandemie informierte sich der damalige Kreistag in der Bodensee-Metropole über die Priorisierung der Radfahrer. © Puls

Landkreis – Die Radschnellverbindung von Starnberg durch das Würmtal in die Landeshauptstadt München ist vom Tisch. Zu teuer, vor allem für die beteiligten Kommunen. Und auch eine neue Trassensuche schien den Kreisräten im Starnberger Mobilitätsausschuss aussichtslos.

Von Starnberg nach München auf einem Fahrradschnellweg begeisterte im September 2018 die Kommunalpolitiker in den Landkreisen München und Starnberg gleichermaßen. Wie berichtet wurde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die seit 2020 vorliegt. Die „Bestvariante“ wurde als durchaus realisierbar eingestuft, rund 3.200 Radfahrerinnen und Radfahrer am Tag würden diese Route wählen, hieß es. Kosten: Insgesamt 18,9 Millionen Euro, etwa 75 Prozent davon wären förderfähig.



Die Strecke wäre laut Gutachten durch den Gautinger Ortsteil Königswiesen verlaufen, im Mischverkehr auf der Hauser Straße (Kreisstraße STA 3), und zwar vom westlichen Ortseingang bis zur Einmündung der Königswieser Straße.



In Gauting hat sich der Ausschuss für Umwelt- und Verkehr in seiner März-Sitzung gegen die Radschnellverbindung entschieden. Grund: Die Bestvariante sei nicht machbar, auch gegen eine Alternativtrasse entschied sich die Runde wegen der hohen Kosten von rund drei Millionen Euro. Und auch das Kraillinger Gremium lehnte mit denselben Argumenten den Radweg ab.



Landrat Stefan Frey betonte in der Sitzung des Kreis-Verkehrsausschusses, Alternativen zur Bestvariante seien prinzipell möglich, müssten dem Charakter „Schnellverbindung“ aber Gennüge leisten. „Zu viele Kurven sind nicht akzeptabel“, so Frey. Er legte der Runde nahe, sich von dem Radschnellweg zu verabschieden. Eine erneute Trassensuche wäre mit hohen Kosten verbunden. „Eine neue Route wird nicht herauskommen.“ Der Feldafinger Bernhard Sontheim (FW) empfiehlt allen Radfahrern nach München die alte Olympiastraße: „Die B2 ist wunderbar zu radeln, von Feldafing nach Starnberg ist das Problem.“



Einen flammenden Appell für mehr Radverkehr im Landkreis hielt Anton Maier. Der Grünen-Kreisrat betonte, die Kommunen müssten insgesamt „Rad-freundlicher“ werden. Nach wie vor stünde das Auto bei der Planung der Verkehrswege an erster Stelle. „Wir brauchen einen gut ausgebauten und sicheren Radweg durch das Würmtal“, so Maier. Denn Strecken von zwei bis zehn Kilometer Länge würden viele Pendler dann eher mit dem Fahrrad zurücklegen. Übrigens: Das Nein aus Starnberg hindert den Landkreis München nicht bei seinen Planungen.