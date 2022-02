Azubi+ kommt demnächst

Ausbildung: gwt Starnberg startet Infoportal – Kreisbote veröffentlicht wieder sein Azubi+

Die gwt Starnberg hat ein neues Online-Format ins Leben gerufen. Schülerinnnen und Schüler können sich dort virtuell über potenzielle Ausbildungsplätze erkundigen. Informieren können sich Interessierte natürlich auch über das bewährte Azubi plus-Angebot des Kreisboten Starnberg. © PanthermediA7Andriy Popov

Landkreis - Alles hat auch sein Gutes – 2021 musste der beliebte Tag der Ausbildung, den die gwt Starnberg jedes Jahr für Schüler weiterführender Schulen im Landkreis organisiert, zum zweiten Mal Pandemie-bedingtabgesagt werden. Spontan initiierte die gwt für diesen Tag eine virtuelle Ersatz-Veranstaltung, zu der sich viele der angemeldeten Jugendlichen einwählten und positives Feedback gaben. Nun wird daraus ein eigenes neues Format, in dem sich jede Woche ein Unternehmen im Video-Meeting vorstellt.

25 Unternehmen rund um den Starnberger See und den Ammersee, die Ausbildungsplätze anbieten und auf der Suche nach passenden Bewerberinnen und Bewerbern sind, haben sich bereits angemeldet. Bis Mai sind schon alle Termine vergeben, die gwt Starnberg will das Format aber langfristig anbieten, um möglichst vielen Arbeitgebern die Chance zu bieten, sich ihrem potenziellen Nachwuchs vorzustellen.



„Es war unheimlich schade, dass wir letztes Jahr zum zweiten Mal den Tag der Ausbildung als Präsenzveranstaltung absagen mussten. Alles war vorbereitet, die Routen geplant, die Busse standen bereit. Doch aufgrund der steigenden Inzidenzen im November haben wir das Ganze in letzter Minute gestoppt. 25 Unternehmen waren jedoch so spontan, dass wir mit ihnen kurzerhand ein Online-Format anbieten konnten“ freut sich Anne Boldt, Projektleiterin Ausbildung bei der gwt. Für die Schülerinnen und Schüler war der Umstieg kein Problem – sie sind ohnehin viel digital unterwegs. Der unkomplizierte Zugang führte sogar dazu, dass sich einige in mehr Sessions einwählten, als auf einer tatsächlichen Tour möglich gewesen wären. „Wir haben gelernt, dass wir die jungen Menschen so sehr gut abholen, gehen mit der Zeit und entwickeln den Tag der Ausbildung weiter“, erklärt Anne Boldt. Die beliebte Bustour soll dennoch weiterhin einmal jährlich stattfinden, sie wird durch wöchentliche Video-Meetings ergänzt werden.



30 Minuten hat jedes Unternehmen Zeit, sich vorzustellen. zum Einwählen bereit. Den Anfang macht am 1. Februar 2022 die Polizeiinspektion in Starnberg. Die Online-Veranstaltung kann unter https://www.starnbergammersee.de/leben-arbeiten/ausbildung/unternehmensvorstellung abgerufen werden

Azubi+ kommt demnächst

Neben dem Projekt der gwt Starnberg bietet der Kreisbote Starnberg mit seinem Azubi plus- Heft eine informative Plattform für Schülerinnen und Schüler, die in Bälde eine Ausbildung im Landkreis Starnberg starten möchten.



Das neue Azubi+ des Kreisboten Verlags erscheint am 25. Februar. Das Heft gibt einen fundierten Einblick in interessante Ausbildungsangebote und Stellenanzeigen aus dem sozialen, dem gastronomischen, dem kaufmännischen sowie dem technisch-handwerklichen Bereich.Gleichzeitig gibt es alle Informationen auch im Netz unter https://www.azubiplus.de/index.php.