Ausstellung im Schloss Kempfenhausen: Christine Kaufmann und Abt Odilo Lechner

Im Schloss Kempfenhausen sind ab Montag Fotos von Hans-Günther Kaufmann ausgestellt. Sie zeigen seine kleine Schwester, die Schauspielerin Christine Kaufmann, und Abt Odilo Lechner. © Hans-Günther Kaufmann

Berg-Kempfenhausen - Ab Sonntag sind die wichtigsten Weggefährten des Fotografen, Filmers und Autors Hans-Günther Kaufmann sozusagen bildlich zu Gast im Schloss Kempfenhausen am Starnberger See. Die große Theater- und Filmschauspielerin Christine Kaufmann und Abt Odilo Lechner - die kleine Schwester und der große Freund. Zur Ausstellungseröffnung ist auch Hans-Günther Kaufmann anwesend und wird erzählend seine Erinnerungsbücher aufschlagen.

Beide Lichter sind 2017 erloschen. Deutlich zu spüren ist jedoch, wie sie weiter, anders, von woanders her leuchten. Vom 29. Mai bis 19. Juni sind die einmaligen Fotografien von Hans-Günther Kaufmann im Schloss Kempfenhausen zu sehen. Zu der von den „KunstRäumen am See“ von Elisabeth Carr veranstalteten Ausstellung stehen Lesungen und sehr persönliche Führungen mit Hans-Günther Kaufmann auf dem Programm. Außerdem wird ein Filmdokument von Abt Odilo präsentiert. Christine Kaufmann hatte einen besonderen Bezug zum Schloss Kempfenhausen. Kurz vor ihrem Tod besuchte die Schauspielerin diesen Ort. Sie plante dort eine Lesung. Dazu kam es jedoch nicht mehr.

Bilder, die noch nicht öffentlich gezeigt wurden

In Kempfenhausen werden nun Bilder gezeigt, die teils noch nicht in der Öffentlichkeit zu sehen waren. Das Zeitfenster umspannt die Jugend bis hin zum frühen Alter von Christine Kaufmann. So sind auf den analogen Schwarzweiß-Fotografien unter anderem Hans-Günther und seine Schwester in jugendlicher Beschwingtheit auf dem Motorrad zu sehen. Auch stille Porträts oder Christine mit ihrem späteren Mann Tony Curtis oder ihren noch kleinen Kindern werden gezeigt. Beim Abt Odilo Lechner hat Hans-Günther Kaufmann den Versuch gestartet, die Spiritualität des beliebten Benediktiners mit der Kamera zu visualisieren.

Spiritualität von Abt Odilo Lechner visualisiert

Beide Weggefährten von Hans-Günther Kaufmann zeichnen sich durch starke Gegensätze aus. Seine Schwester Christine im Geheimnis und sehnsuchtsvollem Chaos, außerhalb sich selbst, Abt Odilo in tiefer Besonnenheit und Weitsicht, geordnet und in sich ruhend. Hans-Günther Kaufmann, der Bruder und Freund erzählt im fünften Todesjahr der beiden in seinen Bildern über die bewegenden, gemeinsamen Lebensstationen dieser so unterschiedlichen Persönlichkeiten, die stets von ihrer unendlichen Sehnsucht getragen waren.

Kaufmann versucht das Wesen seiner Schwester fassbar zu machen. Auch, wenn geschwisterlich verbunden, bleibt ihm Christine ein Leben lang ein Geheimnis. Die Schauspielerin, am 28. März 2017 plötzlich verstorben, war eine geheimnisvolle Vielgestalt, schuf aber für die Betrachter Zeit ihres Lebens unendliche Möglichkeiten zu eigener, auch stark projektiver Sichtweise. Allein der Titel ihrer Autobiografie „Christine Kaufmann und ich – mein Doppelleben“ lässt dies erahnen. Ihr Leben war chaotisch, nicht im Sinne von unordentlich, sondern eher vergleichbar mit der Schönheit und ungebändigten Kraft zerstörerischer Naturgewalten. „Günther, Du glaubst nicht, wie anstrengend es ist, schön sein zu müssen“, zitiert Kaufmann seine Schwester. „Dieser Satz von Christine hat mich sehr erschüttert.“

Odilo Lechner OSB (1931 - 2017) war ein nahbarer Benediktiner, Ordenspriester und kluger Abt der Abtei Sankt Bonifaz in München und Andechs. Ein Mensch mit der Weite des Herzens und des Geistes, voller Güte. Er ist Autor zahlreicher Bücher, die auch von Hans-Günther Kaufmann bebildert wurden. Odilo Lechners aufgeschlossenes, zuweilen auch verschmitztes Lächeln ist unvergessen.

Erzählung und Führung

29. Mai, 17 Uhr Ausstellungseröffnung mit Lesung aus der Autobiografie „Christine Kaufmann und ich – Mein Doppelleben“ Hans-Günther Kaufmann - Erzählung und Führung durch die Ausstellung, Schauspielerin Laura Maire - Sprecherin, Eintritt: 22 Euro/Studenten und Schüler 8 Euro.

5. und 12. Juni, jeweils 17Uhr, Hans-Günther Kaufmann führt durch die Ausstellung und schlägt erzählend seine Erinnerungsbücher auf. Inklusive Filmvorführung des Abt Odilo - Mönch in München.

19. Juni, 17 Uhr Festliche Finissage mit Führung und Film im Rahmen der 1200-Jahr-Feier Berg, Hans-Günther Kaufmann – Erzählung und Führung durch die Ausstellung. Elisabeth Carr – Idee, Konzeption und Veranstaltung

Mit „Rosen-Resli“ erobert Christine Kaufmann die Herzen der Kinobesucher

Christine Kaufmann eroberte als Neunjährige 1954 in dem Film „Rosen-Resli“ die Herzen der Kino-Besucher. Für ihr Hollywooddebüt in „Stadt ohne Mitleid“ (1961) erhielt sich einen Golden Globe. Es folgten weitere Engagements in Hollywoodfilmen wie „90 Minuten nach Mitternacht“ und „Taras Bulba“ (beides 1962). Schlagzeilen machte 1963 ihre Heirat mit dem 20 Jahre älteren Hollywoodstar Tony Curtis. In Deutschland spielte Christine Kaufmann in TV-Serien wie „Der Kommissar“ und „Derrick“. Für Rainer Werner Fassbinder stand sie in „Lola“ und „Lilli Marleen“ vor der Kamera. Als Olga brillierte sie Anfang der 1980er Jahr in der bayerischen TV-Kultserie „Monaco Franze – Der ewige Stenz“ neben Helmut Fischer und Ruth Maria Kubitschek. Christine Kaufmann starb am 28. März 2017 im Alter von 72 Jahren.

Hans-Günther Kaufmann wächst in Frankreich und Deutschland auf. Bereits als Jugendlicher übernimmt er erste Fotoaufträge in Rom, Los Angeles, New York sowie Berlin und eröffnet sein eigenes Fotostudio in München. Später widmet er sich spirituellen und religiösen Themen mit etwa 100 Buchpublikationen, internationalen Ausstellungen und zahlreichen Filmproduktionen. Für das Bayerische Fernsehen dreht Kaufmann zahlreiche Filme, die Reihe „mit den Augen der Seele“ (60 Folgen) lässt ihn weiter reifen – anders als die Magie des Augenblickes (Fotografie) lernt er mit Bewegung, Ton Geschichten zu erzählen.

„Vergelt‘s Gott, Odilo“ - eine Hommage an den verstorbenen Freund

Sein aktuelles Projekt „Vergelt’s Gott, Odilo“ ist eine Hommage an seinen 2017 verstorbenen Freund Abt Odilo Lechner OSB. Diese Ausstellung wird im Schloss Tegernsee gezeigt und wandert danach durch Klöster in Bayern und Österreich. Auf Kaufmanns Frage, ob seine Fotografie „Kunst“ sei, antwortet der Kunstsammler und Kenner S.K.H. Herzog Franz von Bayern: „Ihre Fotografien berühren mich zutiefst, deswegen sind sie Kunst“.

Schloss Kempenhausen - ein geheimnisvolles Kleinod

Das über 500 Jahre alte Schloss Kempfenhausen am Starnberger See ist mit seiner wechselvollen Historie ein schlicht, schönes und geheimnisvolles Kleinod. Es war das einst lebhafteste Schloss am See (Lorenz von Westenrieder) und ist heute als Kultur- und Bildungsstätte der Stadt München mit seinem „Referat für Umwelt und Gesundheit“ für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Es wird insbesondere von Elisabeth Carr, Kulturgestalterin und Leiterin der „KunstRäume am See“ seit vielen Jahren künstlerisch vielseitig und wandelbar bespielt. (kb)