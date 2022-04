Ausstellung in Starnberg: Zukunft Fair-Ändern

Katharina Bruckmeir (v.l.), Maria Mayer, Denise Oppolzer, Amelie Kühn, Klimaschutzmanagerin Josefine Anderer und die Eine-Welt-Promotorin Annika Waymann der Region Oberbayern-Süd vor der Ausstellung „Zukunft Fair-Ändern“ in Starnberg. © Landratsamt

Starnberg - „Zukunft Fair-Ändern“ lautet der Titel einer Ausstellung des Landratsamts Starnberg. Die Besucher erfahren dabei Interessantes über Krieg und Weltfrieden, Artensterben und Umweltbelastung.

Artensterben, Klimakrise, Umweltbelastungen, Ungerechtigkeit und Konflikte; Krieg und Gefährdung des Weltfriedens: das sind viele Themen, die die Menschen im Landkreis unterschiedlich betreffen und betroffen machen. Gerade die aktuelle Ukraine-Krise macht bewusst, wie dies unmittelbar miteinander zusammenhängt.

17 UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung kennenlernen

Die Ausstellung lädt dazu ein die 17 UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung näher kennenzulernen und zeigt offensichtliche, aber auch unscheinbare Zusammenhänge auf. Die Ausstellung ist ein Baustein aus einem Nachhaltigkeitsprojekt der Auszubildenden des Landratsamtes. Sie lädt mit vielen interaktiven QR-Codes zur Vertiefung ein und es gibt einiges an Informationsmaterial zum Mitnehmen.

Ausstellung zeigt Arbeitsergebnisse der Nachwuchskräfte des Landratsamts

Zum Jahresbeginn hat die Fairtrade-Steuerungsgruppe des Landkreises die Initiative „17 Ziele – sei dabei“ gestartet, die die UN-Ziele in der Region bekannter machen will. Anfang März haben sich deshalb die Nachwuchskräfte des zweiten Lehrjahres vom Landratsamt Starnberg mit den 17 Zielen und ihre Bezüge zu den Aufgaben der Kreisverwaltung beschäftigt. In einer Nachhaltigkeitsrallye haben sie sich mit den Aspekten Abfall, Wasserversorgung, Energieverbräuche, Lieferketten und Beschaffungswesen auseinander gesetzt. Aber auch die Zusammenhänge von sozialen und ökologischen Herausforderungen wahrzunehmen und den Blick für Schieflagen und Ungleichheiten zu schärfen, gehörte zum Programm der Projekttage. Die Ausstellung „Zukunft Fair-Ändern“ im Foyer der Kreissparkasse ist ein weiterer Baustein dieses Azubi-Projektes.

Die Folgen der Ukraine-Krise werden deutlich

Die Ausstellung besteht aus fünf Stoffbannern, die mit den Arbeitsergebnissen der Nachwuchskräfte des Landratsamtes zu ausgewählten Zielen ergänzt werden. Klimaschutzmanagerin Josefine Anderer koordiniert zusammen mit der bei der Indienhilfe Herrsching angedockten Eine-Welt-Promotorin Annika Waymann diese Aktionen und betont: „Die aktuelle Ukraine-Krise mit all ihren direkten und indirekten Folgen macht diese und noch ganz andere Zusammenhänge brennglasartig sichtbar. Klimaerwärmung, Ressourcenfragen, Friedenssicherung und soziale Schieflagen in der Gesellschaft sind eng miteinander verwoben,“ erklärt sie.

Natürliche Lebensgrundlagen bewahren

Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der UN, gelten als Wegweiser in eine gute Zukunft der Welt. An diesen globalen Zielen orientiert sich seit 2016 auch die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung. Das Leitbild verankert Bestrebungen weltweit ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen und gleichzeitig die natürlichen Lebensgrundlagen dauerhaft zu bewahren. Es gibt für die Aktivitäten im Landkreis eine eigene Webseite: www.17ziele-seidabei.de.

Die Ausstellung findet in der Filiale der Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg in der Wittelsbacher Straße 9 in Starnberg statt und ist bis 29. April geöffnet.