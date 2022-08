Ausstellung und Autogrammstunde mit Eberhofer-Krimi-Autorin Rita Falk

Malerin und Eberhofer-Krimi-Autorin Rita Falk stellt derzeit in Herrsching aus und gibt dort eine Autogrammstunde. © Galerie Carosa

Herrsching - Die Bestsellerautorin Rita Falk ist nicht nur Erfinderin der Eberhofer-Krimis. Sie malt auch gerne. In Herrsching zeigt sie ihre farbenfrohe Acrylbilder und gibt auch eine Autogrammstunde.

Der Galerist Dr. Ulrich von Wiedenbach und Rita Falk selbst seien überwältigt von der positiven Resonanz der Besucherinnen und Besucher, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters, von Krimifestival München in Kooperation mit der Galerie Carosa. Zahlreiche Augenzeugen hätten sich in den vergangenen drei Wochen bereits begeistert gezeigt von Rita Falks farbenfrohen Bildern in Acryl, die sie derzeit in der Privatgalerie Carosa in Herrsching ausstellt.

Autogrammstunde mit Rita Falk am Samstagnachmittag

Zum Abschluss-Wochenende ihrer erfolgreichen Ausstellung mit dem Titel „FülleVollerFühleFarben” kommt Bestsellerautorin und Malerin Rita Falk, Erfinderin der Eberhofer Krimis, am Samstag, 27. August zwischen 14 und 18 Uhr in die Galerie, um an diesem Nachmittag höchstpersönlich durch die Ausstellung zu führen, Fragen zu ihren Werken zu beantworten und auch gerne mitgebrachte Bücher zu signieren.

Ausstellung „FülleVoller FühleFarben“

Noch bis Sonntag, 28. August sind die Bilder von Rita Falk in der Galerie Carosa, Gachenaustraße 53, zu sehen. Geöffnet ist freitags, samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr. (kb)