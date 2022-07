Ausweichmanöver endet an der Hausmauer

Gauting - Zu einem nicht alltäglichen Unfall kam es am gestrigen Montag gegen 09.10 Uhr in der Gautinger Hangstraße.

Eine 61-jährige Frau aus Gauting befuhr mit ihrem Mini die Hangstraße in Richtung Bahnhofstraße, als eine 54-jährige Anwohnerin von der linken Seite rückwärts mit ihrem BMW aus der Hauseinfahrt herausfuhr und langsam in die Straße hineintastete, da sie aufgrund eines ordnungsgemäß geparkten Wohnmobils keine freie Sicht hatte. Als die Minifahrerin den langsam herausfahrende BMW sah, erschrak sie und fuhr in der Folge schlagartig nach rechts über den schmalen Gehsteig mit ihrem Fahrzeug auf eine kleine Grundstücksmauer auf, auf welcher der Mini zum Stehen kam.

Der Mini erlitt durch das missglückte Ausweichmanöver seiner Fahrerin einen Achsbruch an der Vorderachse und musste daher abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an dem Unfallfahrzeug dürfte bei ca. 12.000 Euro liegen. Der Sachschaden an der der Mauer konnte von dessen Besitzer bei der Unfallaufnahme noch nicht beziffert werden.

