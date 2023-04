Auszeichnung „Chancen Gleich“ für Starnberger Spielinsel

Freuen sich über die Zertifizierung (v.l.): Sabine Kosova, Ivana Mucic, Bürgermeister Patrick Janik, Einrichtungsleiterin Stephanie Wodarczyk, Nicole Schulz, Angeliki Kontagkini und Diana Leibinger. © Stadt Starnberg

Starnberg - Im direkten Einzugsgebiet der Starnberger Spielinsel leben Familien aus ganz unterschiedlichen Kulturen und so ist es sehr erfreulich, dass Kinder aus rund 26 verschiedenen Nationen die Einrichtung besuchen. Das Team der Spielinsel sieht diese kulturelle Vielfalt als große Bereicherung an und integriert sie bereits seit längerem in ihren pädagogischen Alltag.

Jedem Kind sollen unabhängig von familiären, sprachlichen und finanziellen Voraussetzungen die gleichen Bildungs- und Entwicklungschancen geboten werden. Deshalb entschied sich Einrichtungsleiterin Stephanie Wodarczyk vor zwei Jahren für die Fort- und Weiterbildung „Chancen Gleich“ des Zentrums für Kinder- und Jugendforschung im Forschungs- und Innovationsverbund an der EH Freiburg (FIVE e.V.).



Die Zertifizierung erfolgte in verschiedenen Modulen zu den Themen Pädagogisches Handeln mit Kindern, Zusammenarbeit mit Familien sowie Sozialräumliche Orientierung und Vernetzung. Nach jedem Modul setzte das Team ein pädagogisches Ziel in seiner alltäglichen Arbeit um. Die Starnberger Spielinsel hat sich vorgenommen, auch in Zukunft Fortbildungen in diesem Bereich zu besuchen, um das erlernte Wissen zu vertiefen und auszubauen. Außerdem werden jedes Jahr ein bis zwei neue Ziele erarbeitet und in den pädagogischen Alltag integriert.