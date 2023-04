Autofahrer aus Gräfelfing muss Führerschein abgeben

44-Jähriger landet im Gebüsch

Gräfelfing - Ein Autofahrer aus Gräfelfing kommt von der Straße ab und landet im Gebüsch. Jetzt muss er den Führerschein abgeben.

Am Freitag in den späten Abendstunden war der 44-jährige Mann aus Gräfelfing in der Germeringer Straße in Richtung Gauting unterwegs. Da er nach eigenen Angaben abgelenkt war, kam er noch außerhalb geschlossener Ortschaften nach links von der Fahrbahn ab und landete letztendlich im Gebüsch.

Unfallverursacher aus Gräfelfing ist betrunken

Eine herbeigerufene Streife konnte Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich über einem Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt. Der Fahrzeugführer und sein Beifahrer blieben unverletzt. Es entstand leichter Flurschaden. (kb)