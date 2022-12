Autofahrer erfassen Fußgänger in Feldafing und Pöcking

Eine Fußgängerin aus Feldafing kollidiert mit einem Pkw und wird in eine Klinik gebracht. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Feldafing - Gleich zweimal haben Autofahrer Fußgänger erfasst. Die tief stehende Sonne und die dunkle Kleidung sind wohl Ursache dafür, dass sie die Personen auf der Fahrbahn nicht gesehen haben. Die Fußgänger werden verletzt.

Wie die Polizei erklärt, achteten die Fußgänger beim Überqueren der Fahrbahn nicht auf den Verkehr. Zweimal mussten die Beamten der Polizeiinspektion Starnberg deshalb am Montag und Dienstag Unfälle aufnehmen.

63-jährige Frau aus Feldafing wird von Pkw-Spiegel erfasst

Am Montag gegen 17.45 Uhr wollte eine 63-jährige Frau aus Feldafing die B2 in Höhe Wieling überqueren. Sie kam aus dem westlichen Ortsbereich und übersah hierbei einen Pkw, der zu diesem selben Zeitpunkt in Richtung Starnberg fuhr. Als sie in der Mitte der Fahrbahn stand, wurde sie vom linken Außenspiegel am Oberkörper getroffen. Durch ihre dunkle Kleidung konnte sie der Autofahrer, ein 51-jähriger Mann aus dem Landkreis Weilheim, nur sehr schwer wahrnehmen.

65-jährigen Fußgänger aus Pöcking schlägt mit dem Kopf an die Frontscheibe

Die Frau erlitt keine größeren Verletzungen, sie wurde mit einer Oberkörperprellung zur weiteren Untersuchung ins Klinikum gebracht.

Am Dienstag gegen 9 Uhr überquerte ein 65-jähriger Pöckinger die Hindenburgstraße in Pöcking und achtete nicht darauf, dass in diesem Moment von der Hauptstraße her ein Auto kam, gesteuert von einem 33 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Weilheim. Dieser konnte den Fußgänger wegen der tief stehenden Sonne nur schwer sehen, nach Aussagen von Zeugen fuhr er dementsprechend langsam. Dennoch erfasste er den Pöckinger frontal mit der Stoßstange. Der Mann schlug mit dem Kopf auf der Frontscheibe auf und wurde zur weiteren Untersuchung ins Klinikum gebracht. (kb)