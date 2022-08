Autofahrer fährt in Starnberg betrunkenen Radfahrer an

In Starnberg wird ein betrunkener Radfahrer angefahren. Laut Polizei werden der Auto- und der Radfahrer zur Verantwortung gezogen. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Starnberg - Ein 83-jähriger Mann aus Berg fährt in Starnberg mit dem Pkw einen betrunkenen Radfahrer an. Der Radfahrer muss ins Krankenhaus.

Am Donnerstagabend, gegen 21.50 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Mann aus Starnberg den Gehweg an der Münchener Straße in Starnberg. Er wollte hinter der dortigen Shell-Tankstelle die Rheinlandstraße mit dem Rad auf dem Fußgängerüberweg überqueren. Dabei wurde er von einem aus der Münchener Straße in die Rheinlandstraße einbiegenden Pkw übersehen und erfasst. Durch den Zusammenstoß fiel der Radfahrer zu Boden. Er klagte über Schmerzen an der Wirbelsäule und kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus.

Radfahrer aus Berg klagt über Schmerzen an der Wirbelsäule

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten am Fahrrad erhebliche Mängel fest, unter anderem war weder eine Beleuchtung vorne am Fahrrad noch hatte es Reflektoren an den Reifen. Außerdem wurde beim Radfahrer Alkoholgeruch festgestellt.

Mit 1,6 Promille auf dem Fahrrad durch Starnberg unterwegs

Ein freiwilliger Atemtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Den Autofahrer erwartet zwar eine Anzeige wegen der fahrlässigen Körperverletzung, der Radfahrer muss sich aber auch wegen der verbotswidrigen Benutzung des Gehweges und den Fußgängerüberweges und einer Trunkenheit im Verkehr verantworten. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 600 Euro. (kb)