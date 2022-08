Autofahrer findet seine Pkw in Wörthsee mit Schrammen und Dellen vor

Die Polizei in Herrsching sucht einen flüchtigen Verkehrsteilnehmer, der in Wörthsee einen Pkw beschädigt hat. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Wörthsee - Dellen und Schrammen im Kotflügel entdeckte ein Autofahrer an seinem in Wörthsee-Walchstadt abgestellten Pkw. Er erstattet Anzeige. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei Herrsching erklärt, erstattete ein 46-jähriger Mann aus Bobingen nachträglich Anzeige wegen einer Unfallflucht am 8. August zwischen 10 und 14 Uhr auf dem Parkplatz an der Vorderen Seestraße in Walchstadt. Der Mann hatte seinen BMW dort geparkt und musste feststellen, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Pkw beschädigt hatte. Es entstanden zwei Dellen und Schrammen im Kotflügel vorne links.

Der Schaden kann von einem Fahrrad stammen

Nach dem Schadensbild kann als Verursacher auch ein Fahrradfahrer in Frage kommen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Herrsching in Verbindung zu setzen unter Telefoin 08152/9302-0). (kb)