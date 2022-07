Autofahrer gerät in Starnberg auf die Gegenfahrbahn

Wie die Polizei erklärt, passiert in der Mühlbergstraße in Starnberg ein Unfall im Begegnungsverkehr. Beide Fahrzeuge werden beschädigt. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Starnberg - Weil ihn die Sonne blendet, lenkt ein Autofahrer sein Auto auf die Gegenfahrbahn. Dort kommt ihm eine junge Frau entgegen.

Wie die Polizei Starnberg erklärt, kam es am Dienstag, 17.40 Uhr beim Rechtsabbiegen in der Mühlbergstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger Autofahrer aus Starnberg war mit seinem Pkw in der Mühlbergstraße in Starnberg aus Richtung Von- der-Tann-Straße unterwegs. In einer scharfen Kurve auf Höhe „Am Mühlbergschlössl“ wollte er weiter auf der Mühlbergstraße nach rechts fahren. Da er aber zu weit ausholte, stieß er gegen die Fahrertür eines entgegenkommenden Pkw.

Auto einer 18-jährigen Frau aus Berg wird beschädigt

Dieser wurde von einer 18-jährigen Frau aus Berg gesteuert. Der Mann gab noch an, dass er von der Sonne geblendet wurde. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 8.000 Euro, erfreulicherweise wurden keine Personen verletzt. Der Mann muss aber mit einer Bußgeldanzeige rechnen. (kb)