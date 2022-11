Autofahrer in Tutzing wird nach Verkehrskontrolle ins Krankenhaus eingeliefert

Teilen

Als die Polizei in Tutzing einen Verkehrsteilnehmer kontrolliert, steigt dieser aus und lässt sich auf den Boden fallen. © Paul Zinken/dpa/ZB/Symbolbild

Tutzing - Ein für die Polizei nicht alltäglicher Fall ereignet sich in Tutzing. Bei einer Verkehrskontrolle fährt ein Autofahrer in eine Parklücke, steigt aus und lässt sich auf den Boden fallen.

Wie die Polizeiinspektion Starnberg erklärt, ereignete sich der Fall am Donnerstagabend gegen 20 Uhr in Tutzing. Die Beamten wollten ein Fahrzeug auf der Hauptstraße zur Kontrolle anhalten. Der Fahrer, ein 37 Jahre alter Mann aus Pöcking, fuhr zielstrebig in eine Parklücke, riss dann aber die Fahrertür auf und rannte in die Oskar-Schüler-Straße. Im Hof der Feuerwehr ließ er sich zu Boden fallen, schnappte nach Luft und begann, mit Armen und Beinen zu zucken.

Autofahrer aus Pöcking besitzt keine Fahrerlaubnis

Aufgrund dieses Krampfanfalls riefen die Beamten den Rettungsdienst zu Hilfe, der den Mann zur Untersuchung ins Klinikum brachte. Nach Angaben eines Arztes dürfte keine medizinischen Ursache bestehen, es wurden zudem weder Alkohol noch sonstige Mittel im Blut festgestellt. Sicherheitshalber wurde der Mann jedoch zur Beobachtung stationär im Klinikum aufgenommen.

Bei der weiteren Sachbehandlung stellte sich schließlich heraus, dass er gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ob nun die Aufregung den Krampfanfall ausgelöst hat oder dieser eher der Ablenkung dienen sollte, konnte nicht abschließend festgestellt werden. (kb)