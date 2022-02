Autofahrer rutscht in Andechs in den Graben und ist jetzt seinen Führerschein los

Die Polizei hat in Herrsching einem Unfallverursacher aus Pähl den Führerschein abgenommen.

Die Polizei Herrsching informiert

Andechs - Nachts um 3.10 Uhr baute ein 60-jähriger Autofahrer aus Pähl einen Unfall zwischen Pähl und Herrsching. Was er der Polizei erzählte und was wirklich geschah.

Weil er einem Fahrzeug ausweichen musste, das ihm auf seiner Fahrspur entgegenkam, landete der Mann mitsamt dem Fahrzeug am Freitagmorgen im Straßengraben. Zumindest der Polizei gegenüber erklärte er so seinen Unfall auf der Staatstraße. Als bei ihm aber auch noch eine Alkoholisierung bemerkt und eine Blutentnahme zur Feststellung seiner Fahrtüchtigkeit angeordnet wurde, konnte er sich plötzlich nicht mehr erinnern, überhaupt selbst gefahren zu sein, erklärt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Blutprobe angeordnet und Führerschein beschlagnahmt

Der alkoholisierte Fahrer verweigerte auch eine Blutprobe. Diese wurde nun durch die zuständige Staatsanwältin angeordnet, die auch gleich noch den Führerschein beschlagnahmen ließ. Der unbekannte Flüchtige wird sich wohl nicht ermitteln lassen, so die Polizei. Der Pähler Verkehrsteilnehmer hingegen habe nicht nur den Totalschaden an seinem Pkw in Höhe von rund 15.000 Euro zu beklagen, ihn erwartet zudem ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.