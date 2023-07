Autofahrer übersieht zwölfjährige Radfahrerin in Starnberg

Teilen

Die Polizei Starnberg sucht Zeugen eines Unfalls in der Starnberger Moosstraße. Dabei hat sich eine zwölfjährige Radfahrerin verletzt. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Starnberg - Eine zwölfjährige Radfahrerin stürzt in der Moosstraße in Starnberg in Folge einer Vollbremsung. Ein Autofahrer hatte das Mädchen übersehen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Montag, 3. Juli, gegen 18.30 Uhr befuhr das Kind aus Starnberg mit ihrem Fahrrad verbotswidrig den rechten Gehweg in der Moosstraße in Starnberg von der Münchner Straße in Richtung Petersbrunnerstraße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer wollte aus einem Anwesen in die Moosstraße einbiegen. Das Mädchen machte eine Vollbremsung und stürzte dabei über den Lenker zu Boden. Der Autofahrer stieg kurz aus, fuhr dann aber weg, ohne seinen erforderlichen Pflichten nachzukommen, so die Polizei.

Zwölfjährige hat nach Unfall in Starnberg Schürfwunden am Körper

Das Kind erlitt bei dem Sturz Schürfwunden am Körper. Es fand keine Berührung zwischen dem Fahrrad und dem Auto statt. Nachträglich wurde der Unfall von dem Vater des Kindes bei der Polizei Starnberg gemeldet. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls, die Hinweise auf den Fahrer machen können. An dem Fahrrad entstand ein Schaden von etwa 800 Euro. (kb)