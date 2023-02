Autofahrerin (82) bleibt in Starnberg mit offener Tür an Tiefgaragen-Pfeiler hängen

Wie die Polizei meldet, fährt eine 82-jährige Frau mit geöffneter Fahrzeugtüre an einen Tiefgaragen-Pfeiler und richtet großen Schaden an. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Starnberg - Ziemlich wild sieht es nach einem Unfall einer 82-Jährigen in der Tiefgarage unter dem Sparkassengebäude in Starnberg aus, meldet die Polizei.

Wie die Inspektion in Starnberg erklärt, wollte die Autofahrerin aus Starnberg am Donnerstag gegen 12 Uhr nach einem Unfall mit ihrem Opel rückwärts ausparken und ließ eigenen Aussagen zufolge die Fahrertür offen, um bessere Sicht zu haben. Beim Rückwärtsfahren blieb die geöffnete Tür dann aber an einem Stützpfeiler der Tiefgarage hängen.

Vor Schreck tritt die Autofahrerin in Starnberg aufs Gas und schiebt Fahrzeug vom Parkplatz

Vor Schreck trat sie bei anschließenden Versuch, wieder vorwärts einzuparken, derart stark aufs Gas, dass sie das vor ihr geparkte Fahrzeug, einen Peugeot 2008, vollständig aus dessen Parkplatz schob. In diesem Moment fuhr jedoch ein 79-Jähriger aus Starnberg mit seinem Audi an dem Parkplatz in Richtung Ausfahrt vorbei, so dass das Peugeot gegen den Audi geschoben wurde.

Drei Pkw werden bei Unfall in Starnberger Tiefgarage beschädigt

Am Opel wurde die Fahrertür vollständig nach vorne gebogen, außerdem trug das Fahrzeug Kratzer auf der gesamten linken Seite davon. Der aus dem Parkplatz geschobene Peugeot hat nach dem Unfall nun Dellen an Front und Heck und der Audi wurde auf der linken Seite verkratzt. (kb)