Autofahrerin aus Starnberg fährt betrunken gegen einen Baum

Teilen

Eine Autofahrerin aus Starnberg ist in der Otto-Gaßner-Straße in Tutzing betrunken unterwegs und richtet Schaden an. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Starnberg - Mit über einem Promille Alkohol im Blut fährt eine 62-Jährige in Starnberg gegen eine Straßenlaterne und ein Verkehrsschild und landet schließlich an einem Baum.

Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 0.40 Uhr. Die Frau war mit ihrem Pkw in der Otto-Gaßner-Straße in Richtung Ferdinand-Maria-Straße in Starnberg unterwegs. Die Fahrerin erfasste auf Höhe des dortigen Amtsgerichts eine Straßenlaterne, setzte ihre Fahrt allerdings fort. Sie kam auf ihrer weiteren Fahrt rechts von der Straße ab, fuhr über ein Verkehrszeichen eines Fußgängerüberwegs und kam an einem Baum zum Stehen. Die Starnbergerin erlitt durch den Aufprall Schmerzen am Oberkörper. Ihr Pkw wurde an der Front stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei insgesamt 8.600 Euro.

Der Autofahrerin aus Starnberg wird der Führerschein abgenommen

Der Grund der holprigen Fahrt war schnell gefunden. Bei der Unfallaufnahme stellten Beamte der Polizeiinspektion Starnberg einen Atemalkoholwert von über einem Promille fest. Die 62-Jährige musste die Polizeibeamten zur Blutentnahme ins Klinikum begleiten und ihren Führerschein in amtlich Verwahrung geben. Sie muss sich nun strafrechtlich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. (kb)