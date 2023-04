Autofahrerin aus Starnberg muss nach Zusammenstoß ins Krankenhaus

Teilen

Eine Autofahrerin aus Starnberg wird in der Leutstettener Straße angefahren. Sie wird ins Krankenhaus transportiert. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Starnberg - Ein Anlieger der Leutstettener Straße übersieht bei der Ausfahrt aus seinem Grundstück eine motorisierte Verkehrsteilnehmerin. Es kommt zum Zusammenstoß.

Am Donnerstag, 13. April, gegen 13.45 Uhr wollte ein 50-jähriger Mann aus Starnberg mit seinem Pkw aus einem Grundstück auf die Leutstettener Straße in Starnberg einfahren. Dabei übersah er aber eine auf der Leutstettener Straße fahrende 50-jährige Frau aus Starnberg. Diese fuhr mit ihrem Pkw aus Richtung Bahnhof Nord kommend auf der Leutstettener Straße in Richtung Münchener Straße.

Autofahrerin aus Starnberg erleidet Nackenschmerzen

Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge erlitt die Frau leichte Nackenschmerzen, sie kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. An dem Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 3500 Euro. (kb)