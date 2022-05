Autofahrerin aus Tutzing verliert bei der Fahrt den Wohnwagen

Eine Autofahrerin aus Tutzing verliert bei der Fahrt ihren Wohnanhänger. Er rollt über die Straße und die Böschung hinunter. © Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolfoto

Tutzing - Eine 31-jährige Frau aus Tutzing verliert bei der Autofahrt ihren Wohnwagen. Er gerät auf die Gegenfahrbahn und rollt einen Abhang hinunter.

Sehr viel Glück hatte die Frau aus Tutzing, berichtet die Polizei Starnberg. Sie befuhr am Donnerstag, gegen 16.10 Uhr, mit ihrem Gespann, Pkw Skoda und Wohnwagen, die B 2 in Richtung Weilheim. Zwischen Traubing und Obertraubing löste sich auf einmal die komplette Anhängerkupplung mit Wohnwagen.

Wohnwagen rollt auf die Gegenfahrbahn

Der Wohnwagen rollte unkontrolliert über die Gegenfahrbahn und stürzte einen Abhang hinunter. Der Schaden am Wohnwagen beträgt mindestens 5.000 Euro. Ob ein Schaden an den Leitplanken und an dem dortigen Zaun entstanden sind, muss noch abgeklärt werden.

Bußgeld-Anzeige für die Autofahrerin

Erfreulicherweise kam gerade in diesem Moment kein Fahrzeug entgegen, dann wären die Unfallfolgen sicher größer gewesen. So blieb es beim Sachschaden. Die Frau erwartet aber eine Bußgeldanzeige. (kb)