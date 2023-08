Autofahrerin bleibt in Starnberg mit Fuß an Schutzmatte hängen

Der Schaden ist groß, den eine Seniorin bei einem Unfall in Starnberg anrichtet. Sie verletzt sich zudem am ausgelösten Airbag und muss ins Krankenhaus. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Starnberg - Großen Schaden richtet eine 85-jährige Frau aus Starnberg an, nachdem sie ungewollt das Gaspedal betätigt.

Passiert ist der Unfall laut Polizei Starnberg am Freitag, 4. August, gegen 13.10 Uhr. Die Seniorin wollte vom Rewe-Parkplatz nach rechts auf die Gautinger Straße in Richtung Münchner Straße einfahren. Dabei blieb sie mit ihrem Fuß an der Fußmatte hängen und konnte nicht mehr vom Gas gehen.

Seniorin aus Starnberg muss nach Unfall ins Krankenhaus

Sie fuhr mit dem Pkw erst gegen einen Zaun am gegenüberliegenden Grundstück und dann gegen einen dort geparkten Pkw. Dort blieb sie dann stehen. Durch die ausgelösten Airbags erlitt die Frau leichte Abschürfungen. Sie kam vorsorglich mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen und am Zaun entstand ein Gesamtschaden von mindestens 37.000 Euro. (kb)