Autofahrerin spuckt Pöckinger Rettungskräften ins Gesicht

Im Rettungswagen geht es für eine 29-jährige Frau ins Klinikum. Sie wird in Pöcking von Passanten angetroffen und ist nicht ansprechbar. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Pöcking - Eine 29-jährige Frau sitzt in Pöcking im Fahrzeug und ist nicht ansprechbar. Als sie vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht wird, wird sie aggressiv.

Gegen 5 Uhr morgens bemerkten zwei Personen in Pöcking einen am Fahrbahnrand stehenden Pkw mit einer nicht ansprechbaren Frau darin. Auch durch die hinzugerufene Polizei war sie zunächst nicht ansprechbar und übergab sich sogar. Mit dem hinzugerufenen Rettungsdienst wurde die 29-jährige Münchnerin in den Rettungswagen verbracht. Dort wurde sie wach und aggressiv. Sie spuckte dem Rettungsdienst ins Gesicht und beleidigte diesen massiv und übergab sich auch im Rettungswagen erneut. Sie war deutlich alkoholisiert und gab selbst an, Drogen konsumiert zu haben.

Der betrunkenen Autofahrerin aus Tutzing droht Führerscheinentzug

Sie wurde ins Krankenhaus verbracht, wo sich ihr Zustand so weit besserte, dass sie entlassen werden konnte. Gegen die Dame wurde ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Beleidigung, eingeleitet und ihr Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Auch wenn sie nicht während der Fahrt angetroffen wurde, könnte sie aufgrund dieses Vorfalls ihren Führerschein verlieren. (kb)