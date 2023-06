Autofahrerin verursacht in Inning Schaden und flüchtet

Teilen

Der Polizei meldet eine Zeugin einen Unfall in der Reihenstraße in Inning. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Inning - In der Reihenstraße in Inning fährt eine Frau mit ihrem Pkw ein geparktes Fahrzeug an und entfernt sich von der Unfallstelle. Doch sie wird beobachtet.

Am Samstag, 3. Juni, gegen 11 wurde ein geparkter Honda im Frontbereich angefahren. Die Fahrerin der Verursacherfahrzeuges, ein Seat, setze ihre Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugin aus Inning meldet Unfallflucht bei der Polizei

Ein Zeugin hatte den Unfallhergang beobachtet und konnte das Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges nennen. Die ersten Ermittlungen der Polizei führten bereits zu einer Angestellten der Halterfirma des Verursacherfahrzeuges. Der entstandene Schaden am Honda beläuft sich auf rund 1.500 Euro. (kb)