Autofahrerin wird in Starnberg aus der Kurve getragen und streift Lkw

Von: Petra Straub

Ein Unfall ereignet sich bei Starnberg, als eine Autofahrerin (38) aus der Kurve getragen wird und einen Lkw streift. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Starnberg - Glück im Unglück hatte eine 38-jährige Autofahrerin in Starnberg. Auf dem Weg von Gauting in Richtung Starnberg rutschte sie auf die Gegenfahrbahn.

Passiert ist der Unfall am Donnerstag gegen 9.30 Uhr. Die Autofahrerin aus dem Landkreis Augsburg war mit ihrem Kleinwagen von Gauting durch das Mühlthal in Richtung Starnberg unterwegs. An der Abzweigung nach Leutstetten unterschätzte sie wohl den Kurvenverlauf und rutschte auf die Gegenfahrbahn, teilt die Polizei mit.

Ein Frontalzusammenstoß mit dem Lkw konnte vermieden werden

Dort kam in diesem Moment ein 58-jähriger Starnberger mit einem Lkw entgegen. Da sich die Fahrzeuge jedoch nur seitlich trafen, kam es nicht zum Frontalzusammenstoß. Dennoch zog sich die 38-jährige mehrere Prellungen zu. Sowohl am Smart als auch am Lkw war die jeweils linke Fahrzeugseite beschädigt.

Unfallverursacherin erleidet Prellungen

Der Smart wurde von der Unfallstelle abgeschleppt, der Lkw-Fahrer konnte sein Fahrzeug eigenständig weiterfahren. . (kb)