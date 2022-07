Autofahrerin wird in Tutzing auf der Flucht angehalten

Ein Zeuge beobachtet in Tutzing einen Unfall, doch die Verursacherin will die Verantwortung nicht übernehmen.

Tutzing - Diese Fälle von Unfallflucht gibt es häufig. Doch am Samstag muss die Autofahrerin, die auf einem Tutzinger Discounter-Parkplatz einen Pkw anfährt für ihre Tat geradestehen.

Am Samstag, gegen 16 Uhr, wollte eine 74-jährige Frau aus dem Landkreis Starnberg auf dem Parkplatz eines Discounters in der Lindemannstraße ihren Pkw einparken. Dabei stieß sie gegen die Fahrertür des daneben geparkten Fahrzeugs einer 52-jährigen Frau aus Tutzing und verursachte einen Schaden von rund 500 Euro. Anschließend parkte die Unfallverursacherin wieder aus und stellte ihr Fahrzeug etwa 30 Meter entfernt in eine andere Parklücke und wollte offensichtlich zum Einkaufen.

Eindeutige Spuren am Pkw

Ein 54-jähriger Würzburger war Zeuge des Zusammenstoßes. Dieser beobachtete die Frau weiter. Als diese dies bemerkte, drehte sie sich um und wollte wieder zu ihrem Fahrzeug. Daraufhin sprach der Zeuge sie und die nun ebenfalls erscheinende Fahrerin des beschädigten Wagens an. Da dieTäterin die Unfallbeteiligung abstritt, verständigte die Geschädigte die Polizei. Bei einer Spurensicherung konnten eindeutige Spuren des Zusammenstoßes der beiden Fahrzeuge festgestellt werden. (kb)