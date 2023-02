Autorin Ursula Kirchenmayer aus Herrsching stellt ihren Debütroman vor

Von: Petra Straub

Teilen

Ursula Kirchenmayers Debütroman „Der Boden unter den Füßen“ ist seit wenigen Tagen auf dem Markt. Am 28. Februar stellt sie ihn in der Bücherinsel in Herrsching vor. © Sascha Kokot

Herrsching - Die Wohnungsnot ist groß in Berlin. Längst ist auch die Mittelschicht betroffen. Die Herrschinger Autorin Ursula Kirchenmayer erlebt das am eigenen Leib. Dann klappt es endlich mit dem Umzug. Doch die Freude währt nicht lange. Im neuen Heim lebt auch eine psychisch kranke Frau. Die Autorin (38) fiktionalisiert ihre eigene Geschichte und erzählt sie in ihrem Debütroman. Ein Interview.

„Nah an der eigenen Erfahrung“ hat die mittlerweile in Herrsching lebende Autorin ihren ersten Roman „Der Boden unter den Füßen“ geschrieben. Vor fünf Jahren ereignete sich die unfassbare Geschichte in Berlin. Kirchenmayer und ihr Lebenspartner aus Herrsching bezogen nach längerer Suche mit ihrem Nachwuchs das Familiendomizil. „Die Wohnung befand sich über der einer psychisch kranken Frau. Es war ein schwieriges Jahr. Heute kann ich darüber sprechen. Denn für uns ist die Geschichte gut ausgegangen – wir haben eine andere Wohnung gefunden.“

Es geht um die Verletzlichkeit junger Familien in der Großstadt

Im Buch treibt die Autorin das Erlebte auf die Spitze, zeigt die Verletzlichkeit junger Familien in der Großstadt und fragt nach dem Anspruch auf Wohnraum in einem System, das nicht allen gerecht werden kann. 290 Euro Miete bezahlte Ursula Kirchenmayer 2005 für ihre erste Wohnung in Berlin, 450 Euro für die zweite – nur fünf Jahre später. „Der Trend hat sich verschärft. Jetzt verdrängt die Mittelschicht die in Berlin-Neukölln ansässigen Menschen.“ Energisch fordert sie, das Problem politisch zu lösen und auch psychisch Kranke besser zu unterstützen.



Die gebürtige Rumänin Ursula Kirchenmayer arbeitet bereits an einem neuen Roman

Seit drei Jahren lebt die vierköpfige Familie in Herrsching, der Heimat von Ursula Kirchenmayers Lebenspartner. Sie selbst ist in Lugoj in Rumänien geboren, in Nürnberg aufgewachsen und zog später in die Landeshauptstadt. Sie studierte Hispanistik und Germanistik in Potsdam, Literarisches Schreibens in Leipzig und lernte schließlich in Berlin ihren Partner kennen.



Am 28. Februar Autorenlesung in der Bücherinsel in Herrsching

Am Dienstag, 28. Februar, 19 Uhr kann man die Autorin und ihr erst vor wenigen Tagen erschienenes Buch persönlich kennenlernen. Bei einer Lesung in der Herrschinger Bücherinsel. Auch auf der Leipziger Buchmesse wird sie aus ihrem Roman lesen. Sie ist schon sehr gespannt auf die Reaktionen der Leserinnen und Leser – auch aus dem Landkreis Starnberg.



„Herrsching ist nicht ganz auf dem Land“

Kirchenmayer lebt gerne hier. „Herrsching ist nicht ganz auf dem Land“, sie genießt den Ammersee und ist gerne in der Natur. Doch vormittags, wenn die Kinder (5 und 3) betreut werden, hat die Arbeit Vorrang: „Ich gehe total diszipliniert ans Schreiben ran“, am Küchentisch ist sie kreativ und schreibt mittlerweile an ihrem nächsten Roman – in dem es um ihre Herkunft geht. „Er formt sich gerade“, und es fließt wieder ein Stück eigene Lebenserfahrung ein: „Es ist besser, wenn man weiß, worüber man schreibt.“ Ein Kinderbuch will Ursula Kirchenmayer zu einem späteren Zeitpunkt einmal herausgeben. Es soll in Zusammenarbeit mit ihrem Mann, einem Grafikdesigner, entstehen und Zeichnungen aus ihrer Feder enthalten.



Verlosung von drei Freiexemplaren von „Der Boden unter den Füßen“

Wer eines von drei Freiexemplaren von Ursula Kirchenmayers Debütroman „Der Boden unter den Füssen“ gewinnen möchte, schreibt bis Freitag, 3. Februar, eine E-Mail mit Namen, Adresse, Telefonnummer und dem Stichwort „Der Boden unter den Füßen“ an gewinnspiel-sta@kreisbote-starnberg.de. Die Gewinner werden benachrichtigt.