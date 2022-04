Autounfall an der Hauser-Kreuzung in Gauting

Von: Petra Straub

Zwei Pkw kollidieren in Gauting. Eine Verkehrsteilnehmerin aus Tutzing hat einen vorfahrtsberechtigten Pkw übersehen. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Gauting - An der Hauser-Kreuzung in Gauting kracht es. Zwei Fahrzeuge kollidieren und zwei Personen verletzen sich.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Donnerstag, gegen 10 Uhr, an der hinlänglich als Unfallschwerpunkt bekannten und bereits durch den Wegfall der Rechtsabbiegespur entschärften Hauser Kreuzung. Eine 54-jährige Bürokauffrau aus Tutzing befuhr von Königswiesen mit ihrem VW Caddy kommend die Hauser Straße in Richtung Starnberger Straße. Ein 52-jähriger Mann aus Gauting befuhr zum selben Zeitpunkt mit seinem Suzuki Swift die Starnberger Straße in Richtung Starnberg. Im Kreuzungsbereich wollte die VW-Fahrerin nach links in Starnberger Straße in Richtung Gauting abbiegen. Hierbei übersah sie den vorfahrtsberechtigten von links kommenden Suzuki im Kreuzungsbereich und fuhr diesem frontal in die rechte Fahrzeugseite.

Autofahrerin übersieht Verkehrsteilnehmer im Kreuzungsbereich

Am Caddy entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden durch die Beschädigungen im Frontbereich, zusätzlich lösten sämtliche Airbags im Fahrzeuginneren aus. Der VW Caddy war ebenso wie der Suzuki, bei dem die Frontstoßstange infolge der Kollision rechtsseitig massiv eingedrückt worden war, nicht mehr fahrbereit, so dass beide Autos abgeschleppt werden mussten.

Unfallbeteiligte verletzen sich leicht

Der entstandene Sachschaden dürfte sich insgesamt auf rund 10.000 Euro belaufen. Die beiden Unfallbeteiligten , die sich jeweils allein in ihren Fahrzeugen befanden, erlitten glücklicherweise nur leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden, so dass eine ärztliche Behandlung nicht notwendig war.