Awista lässt Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Starnberg telefonisch zur Abfallentsorgung befragen

Das Awista startet mit einer Telefonbefragung über die Qualität des Abfallentsorgers. © Nils Weymann/PantherMedia

Starnberg - Wie gut kennen Sie das Starnberger Kommunalunternehmen Awista und die Abfall-Entsorgungsmöglichkeiten im Landkreis? Wie zufrieden sind Sie mit Service und Qualität, zum Beispiel bei der 14-täglichen Müllabfuhr, dem Grüngut-BigBag oder am Wertstoffhof? Fühlen Sie sich gut und ausreichend informiert und was kann das Kommunalunternehmen Ihrer Meinung nach noch besser machen?

Solche und ähnliche Fragen zum Erfassungssystem, dem Abfallwirtschaftskonzept und der Erreichbarkeit werden seit Ende Februar etwa 1.000 zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern im Landkreis Starnberg während einer Telefonumfrage gestellt. Durchgeführt wird die Befragung im Auftrag des Awista Starnberg durch die Firma „bifa Umweltinstitut GmbH“ aus Augsburg in Zusammenarbeit mit einem spezialisierten Marktforschungsinstitut. Die Teilnahme ist selbstverständlich freiwillig und erfolgt anonym. Die Telefoninterviews werden von der 9. bis voraussichtlich 12. Kalenderwoche durchgeführt.

Im Sinne der stetigen Verbesserung

Das Kommunalunternehmen bittet daher alle zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürger, die in den nächsten Tagen dazu aufgefordert werden, an der Befragung teilzunehmen. Sie unterstützen das AWISTA Starnberg KU dabei, die Qualität der Abfallentsorgung im Landkreis stetig zu verbessern und den steigenden Anforderungen und Ansprüchen an eine nachhaltige und umweltgerechte, aber auch bezahlbare Entsorgung im Sinne der Bürgerinnen und Bürger gerecht zu werden.

Wenn Sie also angerufen werden: Nutzen Sie die Chance um die Zukunft der Abfallwirtschaft im Landkreis Starnberg aktiv mitzugestalten! Bei Fragen zur Abfallentsorgung oder der Telefonumfrage rufen Sie unsere Service-Zentrale unter Telefon 08151/2726-0 von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr an.