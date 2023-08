Awista nimmt PV-Anlage in Andechs-Rothenfeld in Betrieb

Von: Oliver Puls

Über die Inbetriebnahme der PV-Anlage in Rothenfeld freuen sich Landrat und Verwaltungsratsvorsitzender Stefan Frey (l.) sowie Awista-Vorstand Christoph Wufka. © Photographer: Andrea Jaksch

Rothenfeld – Mit der Inbetriebnahme der Photovoltaikanlage auf dem Wertstoffhof in Rothenfeld hat das Abfallwirtschaftsunternehmen im Landkreis Starnberg – kurz: Awista – den Startschuss zu mehreren Energieprojekten im Landkreis-Gebiet gegeben, das das Kommunalunternehmen in den kommenden Jahren umsetzen will.

Der anhaltende Krieg in der Ukraine und die damit verbundene Energiekrise führen seit letztem Jahr deutlich vor Augen, wie abhängig Städte, Kommunen, Betriebe und Unternehmen und zuletzt die Bevölkerung von fossilen Energien und der damit verbundenen Preisentwicklung sind. Nicht zuletzt aus diesen Gründen hat sich das Awista seit zwei Jahren intensiv Gedanken über alternative Energiequellen gemacht.



Awista unterstützt aktiv Klimaziele des Landkreises

Im Landkreis Starnberg bemühen sich bereits viele Gemeinden, aber auch die Kommunalunternehmen und Verbände auf unterschiedliche Weise um Energieeffizienz und Klimaschutz. Das Kommunalunternehmen für Abfallwirtschaft im Landkreis hat sich für die kommenden Jahre ebenfalls ehrgeizige Klimaschutzmaßnahmen auf die Agenda geschrieben, um einen aktiven Beitrag zu leisten, gleichzeitig den Gebührenhaushalt nachhaltig zu stabilisieren und den Landkreis bei seinen Energiewendezielen zu unterstützen. Gleichzeitig bekennt man sich zu zehn von 17 Nachhaltigkeitszielen, die unter anderem für bezahlbare und saubere Energie stehen.



Im Auftrag des Awista war die Firma Nerotec GmbH aus Schongau mit der Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Hallendach des Wertstoffhofs im Andechser Ortsteil Rothenfeld beauftragt worden. Mit der Anlage verfolgt das Kommunalunternehmen das Ziel, die Deckung des Eigenbedarfs an Strom am Wertstoffhof sicherzustellen. Der Stromüberschuss wird in das öffentliche Stromnetz eingespeist. Weitere Anlagen beziehungsweise Höfe werden aktuell nicht davon profitieren. Langfristig plant das Kommunalunternehmen aber mit einem nachrüstbaren Speicher, um künftig die eigenen Elektro-Fahrzeuge damit aufzuladen.



Strom für eigene Elektro-Flotte produzieren

Die Inbetriebnahme der Anlage mit einer Nennleistung von 50,2 kWp erfolgte nach nur zweiwöchiger Bauzeit. Mit Gesamtkosten von insgesamt 61.000 Euro für die Anlage setzt das Unternehmen ein Zeichen in puncto energiesparsamer Bewirtschaftung seiner Anlagen und Liegenschaften. Die Eigenverbrauchsquote durch das Kommunalunternehmen liegt bei 75 Prozent, es wird mit einer jährlichen Ersparnis von 400 Euro gerechnet. Die Amortisationszeit der Anlage wird bei einer Strompreissteigerung von zwei Prozent pro Jahr bei etwa 17 Jahren liegen. Bei der Inbetriebnahme der Anlage hob Christoph Wufka, der Vorstand des Starnberger Abfallwirtschaftsunternehmen, „die gute und problemlose Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern intern, wie auch bei allen beteiligten Firmen und der Gemeinde Andechs“ hervor.



Auch künftig sollen für das Kommunalunternehmen noch weitere Photovoltaikanlagen als Eigenverbrauchsanlagen im Landkreis errichtet werden. Die nächsten Projekte, die sich in der Projektierung befinden, sind die Kompostieranlage in Hadorf und die Geschäftsstelle an der Moosstraße in Starnberg. Beide Photovoltaikanlagen sollen möglichst in 2024 ans Netz gehen.