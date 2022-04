Bahnhofstraße und Dinardstraße in Starnberg gesperrt

Wegen Baumaßnahmen sind die Bahnhofstraße und die Dinardstraße in Starnberg gesperrt. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Starnberg - Die Bahnhofstraße und die Dinardstraße in Starnberg sind wegen Baumaßnahmen gesperrt.

Laut einer Pressemitteilung der Stadt Starnberg ist die Bahnhofstraße zwischen Hausnummer 6 und 8 am heutigen Mittwoch sowie am Donnerstag betroffen. Anschließend muss voraussichtlich am 19. und 20. April die Dinardstraße auf Höhe Hausnummer 3 gesperrt werden. Grund dafür ist jeweils die Aufstellung eines Autokrans im Rahmen einer privaten Baumaßnahme.

Verkehrsführung in der Bahnhofstraße in Starnberg wird geändert



Um während der Vollsperrung in der Dinardstraße weiterhin eine Zufahrt zur Possenhofener Straße zu gewährleisten, wird die Verkehrsführung in der Bahnhofstraße geändert. Die bestehende Einbahnstraßenregelung wird umgedreht, das heißt Autofahrer können dann von der Hauptstraße (B2) bergab in Richtung Possenhofener Straße fahren. Während beiden Straßensperrungen ist eine Zufahrt von der Possenhofener Straße zur Hauptstraße (B2) nicht mehr über die Bahnhofstraße möglich.

Über die Wittelsbacherstraße zur B2

Autofahrer können über die Wittelsbacherstraße oder die Wilhelmshöhenstraße zur B2 gelangen. Fußgänger können den Baustellenbereich während der gesamten Maßnahme passieren.