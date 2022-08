Bauantrag für Funkmast auf dem Adelberg angenommen

Politik

Oberpfaffenhofen – Grünes Licht für den Funkmast auf dem Adelberg in Oberpfaffenhofen: In seiner jüngsten Sitzung befürwortete der Bauausschuss einstimmig den Antrag für das feste Bauwerk auf dem Gemeindegrundstück. Für ausreichend Empfang in der Übergangszeit soll eine mobile Variante sorgen (wir berichteten). In der Sitzung ebenfalls anwesend war Gerd Pfister. Der Hochstadter ist angesichts der Strahlenbelastung in Sorge.

An die Ratsrunde hatte Pfister im Vorfeld ein entsprechendes Schreiben geschickt. Zusammengefasst warnte der Diplom-Ingenieur davor, dass sich die Gemeinde als Grundstückseigentümerin bei Strahlenschädigungen vor Gericht verantworten müsse. Ausgangslage für diese Einschätzung sind die Grenzwerte, die in der „26. Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes“ 1997 festgesetzt und 2013 überarbeitet wurden. Grenzwerte, die „im Bereich der elektromagnetischen Strahlenfelder mindestens um den Faktor zehn zu hoch sind“, sagte Pfister. Fast 1000 von 1600 Studien würden die höheren Grenzwerte kritisch sehen, sie hätten „biologische Wirkungen und Schädigungswirkungen unterhalb der längst veralteten Grenzwerte der 26. BImSchV“ festgestellt. Somit ist der Hochstadter überzeugt, dass „die Grundstückseigentümer bei Vertragsabschluss mit einem Mobilfunkanlagenbetreiber kein nur theoretisches Haftungsrisiko eingehen“.

Bürgermeister Michael Sturm hat dieses Risiko mit Landratsamt und Rechtsanwalt besprochen. Fazit: „Nach aktuellem Recht kann die Gemeinde nicht belangt werden. Die Haftung für Schäden, die von einer Mobilfunkanlage ausgehen, trifft in vollem Umfang den Betreiber der Mobilfunkanlage.“ Das wäre in Weßling die Telefónica Germany. Erst wenn sich die Grenzwerte änderten, müsste der Grundeigentümer aktiv werden. „Dann müssten wir dafür sorgen, dass der Mast abgebaut wird.“

Pfister interpretiert die Rechtslage anders: „Wir haben Gemeinderäte und Gemeinde umfassend bezüglich der Gefahren informiert.“ Mit diesem Wissen könnten sie sich nicht aus der Verantwortung ziehen. Die Abwägung müssten die Bundesnetzagentur und der Mobilfunkbetreiber machen, kontert Sturm. „Wir verlassen uns auf die Einschätzung der Fachstellen.“

Diskussionslos genehmigte der Bauausschuss den Antrag – und Petra Slawisch (Grüne) sagte auf Rückfrage, das Schreiben der Kritiker sei einigen in der Ratsrunde aufgestoßen, weil sie es als eine Art Drohung empfunden hätten. Pfister bleibt bei seiner Einschätzung: „Uns bleibt dann wohl nichts anderes übrig, als zu klagen.“ Denn grundsätzlich sieht er keinen Bedarf für einen vierten Funkmast. „Die Handys haben mit den drei anderen Standorten auch Empfang. Sie strahlen dann eben mehr, aber das kann der Handynutzer selbst entscheiden.“ Sturm dazu: „Wir haben genau geklärt, ob wir den Mast brauchen.“ Das Ergebnis sei eindeutig gewesen. Das Landratsamt Starnberg soll jetzt die Privilegierung sowie die Landschaftsverträglichkeit überprüfen.