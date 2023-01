Baumaßnahme am Klinikum Seefeld geht am 23. Januar in nächste Phase 

Zwei neue OPs für noch mehr Patientensicherheit

Seefeld - Kürzere Wege, kürzere Wartezeiten und damit ein wichtiger Schritt zur weiteren Qualitätssicherung – das ist das Ergebnis der seit geraumer Zeit laufenden Baumaßnahme am Klinikum Seefeld. Bis voraussichtlich Sommer wird der zentrale Operationsbereich um zwei OPs der Klasse 1A in Modulbauweise an der bestehenden OP-Spange im Wirtschaftshof erweitert. Am kommenden Montag, 23. Januar, beginnt nun eine weitere Bauphase.

Und die bringt weitere Beeinträchtigungen mit sich: So wird die Zufahrt zum Wirtschaftshof und zu den Personalwohnungen an der Hauptstraße 23a komplett gesperrt, ebenso wie die Tiefgarage und die davor liegende Parkfläche, da in diesem Bereich die Logistik und der Wirtschaftsverkehr geregelt wird. Parkplätze stehen zwar weiterhin auf der Schotterfläche zur Verfügung, die dafür auch extra erweitert wurde, aber komplett kompensiert werden können die weggefallenen Stellplätze dadurch leider nicht. Und so werden insbesondere die Besucher gebeten, nach Möglichkeit den ÖPNV zu nutzen. Die Haltestelle vor dem Klinikum wird im 20-Minuten-Takt von der Buslinie 924 angefahren. „Wir hoffen sehr auf das Verständnis der Anwohner, Besucher und Mitarbeiter“, werben Dr. Thomas Weiler, der Geschäftsführer der Starnberger Kliniken und des Klinikums Seefeld, sowie Bürgermeister Klaus Kögel im Vorfeld um Nachsicht, wenn der Verkehr in der Hauptstraße hin und wieder ins Stocken gerät. Die Erweiterung des OP-Bereichs sei wichtig, da der gesamte OP-Prozessablauf künftig beschleunigt und die Wechselzeiten zwischen den Operationen minimiert werden.