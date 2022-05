Baumaßnahme im Kreuzungsbereich in Starnberg verschiebt sich

Die Baumaßnahme an der Münchener Straße in Starnberg im Zuge des B2-Tunnelbaus verschiebt sich witterungsbedingt. © Petra Schneider/imago/Symbolfoto

Starnberg - Die Baumaßnahme im Rahmen des Tunnelbaus im Kreuzungsbereich der B2 Münchener Straße mit der Gautinger Straße und Uhdestraße in Starnberg verschiebt sich witterungsbedingt.

Wie das Staatliche Bauamt Weilheim informiert, liegt die Verschiebung an den aktuellen Wetterverhältnissen und beträgt vier Tage. Somit wird erst am Montag, 9. Mai, ab 20 Uhr die Baustellenfläche sowie die Verkehrssicherung eingerichtet. Dabei wird die Fahrtspur stadteinwärts auf eine Spur reduziert. Von stadteinwärts kommend kann weder in die Gautinger Straße noch in die Uhdestraße eingebogen werden. Von stadtauswärts kommend kann nicht in die Uhdestraße eingebogen werden.

Ab Dienstag ist die Fahrbahn stadteinwärts auf eine Spur reduziert

Wie bereits angekündigt steht der Bau einer neuen Verkehrsinsel am Nordzulauf unmittelbar bevor. Somit beginnt die bereits angekündigte Reduzierung auf eine Fahrspur stadteinwärts ab Dienstag, den 10. Mai. Weiterhin ist ab diesem Zeitpunkt von stadteinwärts kommend das Abbiegen in die Gautinger Straße sowie die Uhdestraße nicht möglich. Die Umleitung erfolgt für die Gautinger Straße über die Petersbrunner Straße, bzw. für die Uhdestraße über die Perchastraße. Außerdem kann von stadtauswärts kommend nicht nach links in die Uhdestraße eingebogen werden. Die Umleitung erfolgt ebenfalls über die Perchastraße.

Nähere Informationen unter www.stbawm.bayern.de/service/medien/pressemitteilungen/2022/46/. Das Staatliche Bauamt Weilheim bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer und Anlieger um Verständnis für die damit verbundenen Verkehrsbeeinträchtigungen.