Baumpflege beeinträchtigt Verkehr in Seefeld

Wegen Baumpflegearbeiten kommt es ab 7. März in Seefeld zu Beeinträchtigungen des Verkehrs. © Alfred Hofer/imago-images/Symbolbild

Seefeld - Ab Montag lässt das Staatliche Bauamt Weilheim mehrwöchige, umfangreiche Baumpflegearbeiten in der Eichenallee in Seefeld ausführen. Dabei wird über einen Zeitraum von voraussichtlich vier Wochen täglich zwischen 9 und 15 Uhr der Verkehr in Abschnitten mittels Ampel einspurig geführt.

Nach der letzten umfassenden Altbaumpflege vor zwei Jahren wird es nun wieder notwendig, die bei den jährlichen Regelkontrollen und eingehenden Untersuchungen festgestellten Mängel und Gefahren in der Eichenallee an der Staatsstraße Seefeld - Weßling zu beseitigen, meldet das Staatliche Bauamt Weilheim. Dabei sind an rund 200 Bäumen Pflegemaßnahmen auszuführen, die dem Erhalt der Allee dienen.

Pflegemaßnahmen an rund 200 Bäumen

Ein Ziel der Altbaumpflege ist die Entnahme von Totholz zur unmittelbaren Verkehrssicherung. Ein weiteres Ziel ist, durch Regeneration von Zuwachs im Kroneninneren ausreichend vitale Bäume langfristig erhalten zu können, auch wenn sie bereits am Holzkörper stark geschädigt sind. Solche Maßnahmen werden schrittweise im Abstand mehrerer Jahre vorgenommen und erfordern ein hohes Maß an fachlicher Qualifikation.

Bäume langfristig erhalten

Außer Schnittmaßnahmen erhalten einige Eichen zudem Sicherungen aus elastischen Kunststoffseilen, die das Wachstum der Bäume nicht einschränken, jedoch das Aufschaukeln bei Wind und Sturmböen verhindern. Während dieser Pflegearbeiten ist ab Montag, 7. März, für etwa einen Monat mit Behinderungen auf der genannten Strecke zu rechnen.