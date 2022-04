Baustelle in Starnberg: Nur eine Fahrspur stadteinwärts

Von: Petra Straub

Teilen

In der Münchener Straße in Starnberg wird eine Verkehrsinsel gebaut. Deshalb gibt es Beeinträchtigungen des Verkehrs. © Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Starnberg - Im Zuge der Baumaßnahmen des Tunnels an der B2 kommt es in Starnberg an der Münchener Straße zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Vier Wochen lang gibt es nur stadteinwärts nur eine Fahrspur.

Der Straßenbau für den künftigen Nordzulauf des Tunnels Starnberg geht mit dem Umbau der Münchner Straße in eine weitere Phase. Im nächsten Schritt wird eine rund 50 Meter lange neue Verkehrsinsel entstehen, teilt das Staatliche Bauamt Weilheim mit.

Beeeinträchtigungen vom 5. Mai bis 3. Juni

Die Baustelleneinrichtung dafür wird in der Nacht von Donnerstag, 5. Mai, auf Freitag, 6. Mai, erfolgen. Baustart ist somit Freitag, 6. Mai. Diese Maßnahme dauert voraussichtlich vier Wochen bis zum Freitag, 3. Juni.

Einspurige Verkehrsführung stadteinwärts

Wie seit der Wiederaufnahme der Bautätigkeiten Anfang April praktiziert, kann von der B 2 Münchner Straße - vom Stadtzentrum kommend - weder links in die Gautinger Straße noch rechts in die Uhdestraße eingebogen werden. Die Umleitung für die Gautinger Straße erfolgt über die Petersbrunner Straße. Die Umleitung für die Uhdestraße erfolgt über die Perchastraße.

Des Weiteren kann - von der Autobahn kommend - nicht nach links in die Uhdestraße eingebogen werden. Diese Umleitung erfolgt ebenfalls über die Perchastraße. In die Gautinger Straße kann ganz normal rechts eingebogen werden.

Gewerbebetrieb sind erreichbar

Die Zufahrten von der Münchner Straße - vom Stadtzentrum kommend - zum Getränkemarkt Orterer, Fitnessstudio Fitness Pur und zur Esso-Tankstelle bleiben möglich. Die Ausfahrt von diesen Geschäftsbetrieben auf die Münchner Straße Richtung Autobahn ist ebenfalls möglich. Weiterhin kann vom Areal der Esso-Tankstelle in die Uhdestraße ausgefahren werden, um unmittelbar danach rechts in die B 2 Richtung Autobahn abzubiegen. Das Team vor Ort wird versuchen, alle Anliegerzufahrten während der Sperrzeit anfahrbar zu halten.

Die jeweiligen Umleitungen sind mit entsprechenden Wegweisern und Umleitungsschildern gekennzeichnet. Die B 2 kann wie üblich über die bestehende Fußgängerampel in diesem Bereich (etwas östlich, also stadtauswärts, der Uhdestraße gegenüber der Firma Pharmatechnik) gequert werden. Hinweis: Der Gehweg vor der Esso-Tankstelle bleibt diesmal offen und ist somit nutzbar.

Ziel ist ein optimierter Verkehrsfluss

Der Umbau betroffener Kreuzungsbereiche im Bereich des Zulaufs zum künftigen Nordportal verfolgt das grundsätzliche Ziel, den Verkehrsfluss zu optimieren je näher man an das Nordportal rückt. Die Formel „rechts rein, rechts raus“ bezieht sich dabei auf die künftige Situation von zum Beispiel der Gautinger Straße und der Uhdestraße wie folgt: Von der Autobahn kommend kann in die Gautinger Straße rechts eingebogen werden. Von der Gautinger Straße kommend kann künftig nur rechts in die B 2 (Münchner Straße) stadteinwärts eingefahren werden. Vom Stadtzentrum kommend kann in die Uhdestraße rechts eingebogen werden. Von der Uhdestraße Richtung B 2 fahrend kann künftig nur noch rechts in die Münchner Straße Richtung Autobahn eingebogen werden. Eine vorwegweisende Beschilderung wird künftig entsprechend auf diese neuen Fahrbeziehungen hinweisen.

Fahrbahnbreite in der Münchener Straße in Starnberg bleibt trotz Verkehrsinsel erhalten

Steckbrief zur neuen Verkehrsinsel in der Münchener Straße: Gesamtlänge rund 50 Meter, Breite bis zu 2,50 Meter, mittige Fußgängerquerung. Die Fußgänger nutzen künftig eine für sie installierte Ampel zur B 2-Überquerung. Erhaltung bisheriger Fahrspurbreiten: Der Platzbedarf für diese neue Verkehrsinsel wird die existierenden Fahrbahnbreiten der vier Fahrspuren nicht beeinflussen. Jede wird ihre bisherige Breite von etwa 3,25 Meter behalten. Betroffene Randbereiche wurden durch vorausschauenden Grunderwerb baulich entsprechend verbreitert.