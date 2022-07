Bedrohung mit Schusswaffe und Elektroschocker löst in Gauting Polizeieinsatz aus

Von: Petra Straub

Teilen

Ein Mann soll in Gauting mit einer Schusswaffe auf einen 19-Jährigen gezielt haben. (Symbolbild) © Arno Burgi/dpa

Gauting - In Gauting rastet ein 53-jähriger Mann am Samstagmorgen aus und löst einen großen Polizeieinsatz aus. Hat er einem 19-Jährigen eine Schusswaffe an den Kopf gehalten?

Wie die Polizei Gauting mitteilt, kam es Samstagfrüh gegen 4 Uhr zu einem Polizeieinsatz in der Gautinger Waldpromenade. Zu diesem Zeitpunkt war eine 29-jährige Frau aus einem Wohnanwesen zunächst auf eine achtköpfige Gruppe junger Leute zugelaufen und hatte dabei geäußert, dass sie von ihrem Lebensgefährten zuvor geschlagen worden sei.

Kurze Zeit später sei ihr 53-jähriger Lebensgefährte aus seinem Grundstück gekommen und habe die jungen Leute angepöbelt. Anschließend sei der 53-Jährige in sein Wohnhaus gegangen und mit einer Pistole und einem Elektroschocker wieder herausgekommen. Mit den beiden Waffen in den Händen soll er anschließend die jungen Leute bedroht haben und dabei einem 19-jährigen aus Gauting die Pistole in einem Abstand von 30 Zentimetern an den Kopf gehalten haben.

Polizei verschafft sich Zugang zur Wohnung des

Daraufhin sei er dann nach einem kurzen verbalen Wortgefecht wieder ins Haus gegangen. Die Gautinger Polizei rückte daraufhin mit Unterstützung von Streifen aus Starnberg und Germering zum Tatort aus. Unter Anlegung schwerer Schutzausrüstung verschafften sich die Einsatzkräfte Zutritt zu dem Anwesen und nahmen den 53-Jährigen zunächst in Gewahrsam.

Mann wird nach der Blutentnahme wieder entlassen

Die beiden Waffen konnten im Garten aufgefunden werden, dabei handelte es sich um eine frei erhältliche Luftdruckpistole und ein nicht verbotenes Elektroschock-Gerät. Auf Anordnung der zuständigen Jourstaatsanwältin wurde bei dem 53-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt, jedoch keine weiterführenden Maßnahmen verfügt, so dass er nach der Blutentnahme noch im Krankenhaus wieder entlassen wurde. Gegen den Mann läuft nun ein Verfahren wegen Bedrohung und wegen Verstoßes nach dem Waffengesetz wegen des Führens einer Schusswaffe ohne erforderliche Berechtigung. (kb)