Beginn der Abschlussprüfungen an den Realschulen im Landkreis Starnberg

Ein Stuhl steht in einem Klassenzimmer einer Realschule auf einem Tisch. © Marijan Murat/dpa

Landkreis - Für rund 36.000 bayerische Realschülerinnen und Realschüler beginnen am Dienstag, 21. Juni, die schriftlichen Abschlussprüfungen. Darunter sind auch Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Starnberg.

„Die Schülerinnen und Schüler an den bayerischen Realschulen starten gut vorbereitet und top motiviert in ihre Prüfungen. Ich bin mir sicher, die Schülerinnen und Schüler sind froh, dass es nun endlich losgeht, und wollen zeigen, was sie können. Ich drücke ihnen fest die Daumen!“, sagt Bayerns Kultusminister Michael Piazolo.

Bei erfolgreichem Bestehen erhalten die Schülerinnen und Schüler das Zeugnis über den Realschulabschluss. Dieser bildet die Grundlage für eine qualifizierte Berufsausbildung bzw. für die schulische Weiterbildung bis hin zur fachgebundenen bzw. allgemeinen Hochschulreife.

Die schriftlichen Abschlussprüfungen an den Realschulen finden im Zeitraum vom 21. Juni bis 1. Juli statt.

