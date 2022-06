Bei der Ausstellung in Starnberg lässt Peter Angermann in sein Leben blicken

Teilen

Peter Angermann zeigt im Museum Starnberger See Bilder, die in der Region entstanden. © Angermann

Starnberg - Der Maler Peter Angermann kommt an den Starnberger See und malt Landschaften. Sein Schaffen hat stets mit seinem Leben zu tun. Jetzt zeigt das Museum Starnberger See die Werke mit dem Titel „Ins Freie“.

Im Frühjahr 2022, nach zwei Jahren Pandemie und dem damit verbundenen Rückzug nach Innen, kam Peter Angermann auf Einladung des Museums an den Starnberger See, um zu malen. Mit Staffelei, Malutensilien und Fahrrad begab er sich auf Schaffensausflüge in die Landschaft. Er folgte damit auf ganz eigene Weise einem kunstgeschichtlichen Motiv, das hier in der Region seit dem 18. Jahrhundert ausgiebig gelebt wurde. Um diese Zeit entdeckten Münchner Künstlerinnen und Künstler den Starnberger See als Bildthema und bereiteten damit den Weg für ein wichtiges Kapitel der kulturellen Entwicklung in Starnberg und Umgebung. Sie brachte die Eisenbahn, Dampfschiffe, Villenbauten und Sommerfrischler. Die sogenannte Pleinairmalerei kam in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhundert zunehmend aus der Mode. Als Angermann sich ihr in den 1980er-Jahren zuwandte, stellte er sich damit ganz bewusst abseits des Zeitgeistes.

In der Klasse von Josef Beuys

Peter Angermann wurde 1945 in Rehau, einer kleinen Stadt im bayerischen Oberfranken, geboren. Mit der Malerei begann er noch vor seinem Studium an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg und später der Kunstakademie Düsseldorf in der Klasse von Josef Beuys. Als Reaktion auf Beuys war Angermann Mitbegründer der provokanten Künstlergruppe YIUP. Nach seinem Studium entwickelte er seine Malerei neu mit „handwerklichem Ernst und selbstbewusster Einfalt", wie er sagt. Die bewegten 60er, 70er und 80er-Jahre spiegeln sich in Angermanns thematischen und gesellschaftskritischen Bildern.

Ausstellung im Museum Starnberger See zeigt zurückhaltende Landschaften

Seine Landschaftsmalerei ist zurückhaltender. In ihr hat Angermann zu einer Meisterschaft im Umgang mit Farbe gefunden. Die Landschaften, die Angermann malt, haben stets mit seinem Leben zu tun. Blicke über die Wiesen und Hügel seines Wohnortes, Details von Spaziergängen und Skiausflügen. Auch zum Starnberger See hat der Künstler einen ganz persönlichen Bezug. Als Sechsjähriger verbrachte er hier einige Wochen in einer Ferienfreizeit. Die erste Reise ohne Eltern und ein prägendes Erlebnis. Die Serie der hier entstandenen Landschaftsbilder ist das Herzstück der Ausstellung, die von 26. Juni bis 20. November im Museum Starnberger See gezeigt wird. (kb)