Bei der Verkehrsplanung geht Herrsching mit gutem Beispiel voran

10 Jahre Verkehrsplanung

Von Petra Straub schließen

Herrsching - Seit 10 Jahren arbeitet Herrsching daran, gute Bedingungen für alle Verkehrsteilnehmer zu schaffen. Das kleine Jubiläum nimmt die Gemeinde zum Anlass, um auf umgesetzte Maßnahmen hinzuweisen und Projekte in den Fokus zu nehmen, die noch verwirklicht werden sollen.

„Ich finde es großartig, was Herrsching geleistet hat in zehn Jahren. Als Radfahrer fühlt man sich deutlich sicherer.“ Gemeinderat Gerd Mulert (Grüne) zeigte sich bei der jüngsten Gemeinderatssitzung erfreut über das Geschaffene.

Stadt- und Verkehrsplaner Dr. Phil. Dipl.-Ing. Ralf Kaulen, dessen Planungsbüro die Maßnahmen in Herrsching begleitet, schreibt Herrsching mit der Umsetzung vieler Maßnahmen eine landkreisweite „Vorreiter“-Rolle zu. Im Galopp führte er die Ratsvertreter durch zehn Jahre, in denen der Arbeitskreis Verkehr und die Kommune in Abstimmung mit der Bürgerschaft zahlreiche Verbesserungen für Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer herbeiführten. Begonnen im März 2013 mit der Bestandsaufnahme, einer Bürgerbefragung und der Erstellung eines Leitbilds, sei noch im selben Jahr ein umfassendes Planungskonzept entworfen worden.



Breitere Gehwege und umgestaltete Ortseingänge

2014 ging es mit der Vergabe von Planungsaufträgen und Einzelmaßnahmen an die Umsetzung. „2015 ist sehr viel geschafft worden“, so Kaulen rückblickend. Mittlerweilen wurde beispielsweise der Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/Riederstraße umgebaut und mit breiteren Gehwegen versehen und wurden die Ortseingänge umgebaut. Der Platz vor Rathaus und Feuerwehr wurde umgestaltet. Es gibt einen Bike-and-Ride-Platz und eine Park-and-Ride-Anlage sowie viele Straßenmarkierungen zum Schutz von Radfahrern und Fußgänger, zu denen auch die Schülerinnen und Schüler zählen. Schutzstreifen wurden auch auf den Staatsstraßen geschaffen.



Radwege, Tempo 30 und barrierefreier ÖPNV

Tempo 30 verwirklichte die Kommune etwa in der Seestraße und an der Straße „Zum Landungssteg“. Zudem schaffen Querungshilfen (Summerstraße) und Gehwege Sicherheit, teils temporär als Markierung – und damit mit sofortiger Wirkung – und um (vorübergehend) Kosten für bauliche Änderungen zu sparen. Die aufgestellten Pflanztröge, die bei der Bürgerschaft auf wenig Gegenliebe stießen, wurden entfernt und verkauft und dafür teils Blumenbeete geschaffen. Eine so genannte Fahrradstraße gibt es mittlerweile in der Summerstraße.



Doch auch nach zehn Jahren ist die To-Do-Liste noch lang. Es sollen weitere Haltestellen für den Öffentlichen Personennahverkehr ertüchtigt und barrierefrei ausgeführt werden. Tempo-30-Zonen folgen laut Planung in allen Gemeindestraßen. Einen Radweg zwischen Herrsching und dem Ortsteil Breitbrunn entlang der Staatsstraße will die Kommune zudem anlegen. Sie will Pflanzungen in See- und Summerstraße an Stelle der Pflanztröge schaffen und die Pflanzflächen in der Bahnhofstraße vor der VR-Bank wieder erblühen lassen. Der Bahnhofsplatz soll mit kleinen Lösungen umgeplant werden.



In Herrsching muss die Ladeinfrastruktur verbessert werden

„Am Puls der Zeit“ zu arbeiten, ist Kaulens Maßgabe, auch beim Themea „Multimobilität“. So soll das Angebot an elektrischen Leihfahrzeugen aller Art ausgebau und sollen Ladestellen für E-Fahrzeuge geschaffen werden. Laut Ladeinfrastruktur-Aufbaubedarf werden für Herrsching mit 10.800 Einwohnern etwa 50 bis 75 Ladestellen für Einheimische und Gäste benötigt, so der Planer. Der Gemeinderat votierte einstimmig für die Umsetzung der geplanten Maßnahmen (abhängig von den Haushaltsmitteln). Es soll auch eine Bürgerinfo für die Fahrradstraße in der Summer-/Rudolf-Hanauer-Straße/Madeleine-Ruoff-Straße geben.