Bei einem Vortrag in Starnberg gibt es Tipps für Paare mit Kind

Ein Baby wirbelt die Paarbeziehung oft ganz schön durcheinander. Nestwerk Starnberg gibt Tipps, wie man sich gut aufeinander einstimmen kann. (Symbolbild) © Daniel GerdPoelsler/Imago

Starnberg - Für die Pflege der Paarbeziehung bleibt nach der Geburt eines Kindes meist wenig Zeit. Beim Vortrag „Reden ist Gold“ in Starnberg wird vermittelt, wie es trotzdem gelingen kann.

Nach der Geburt eines Kindes verändert sich viel für die Eltern. Das Baby braucht Zeit und Kraft. Die Zeit für jeden Einzelnen und für die Partnerschaft wird knapp. Vielleicht entladen sich ungeklärte Konflikte zwischen den Eltern. Umso wichtiger ist es, einen Teil der verbleibenden Zeit für die Pflege der Paarbeziehung zu nutzen und sich gut aufeinander einzustimmen.

Vortrag von „Nestwerk“ am 12. Juli in Starnberg

Im Rahmen der Nestwerk-Vortragsreihe findet am Mittwoch, den 12. Juli um 19 Uhr ein Informationsabend für werdende und junge Eltern in den Räumen der Kinder-, Jugend- und Familienberatungsstelle in Starnberg (Moosstraße 5) statt. Der Vortrag ist kostenfrei. Interessierte können sich per E-Mail an nestwerk@lra-starnberg.de oder unter Telefon 08151/148 77388 anmelden.

In die Elternrolle hineinwachsen

Der Referent Andreas Kopp von der Kinder-, Jugend- und Familienberatungsstelle vermittelt Informationen für junge Eltern, die in ihre neue Rolle als Eltern hineinwachsen und gleichzeitig die Paarbeziehung pflegen möchten. An diesem Abend wird hilfreiches „Handwerkszeug“ für Gespräche in positiver Stimmung und den Kontakt zu zweit vermittelt. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen.



Das Nestwerk ist ein Gemeinschaftsprojekt der Kinder-, Jugend- und Familienberatungsstelle des Landkreises Starnberg, der Koordinierenden Kinderschutzstelle in Starnberg und der Schwangerschaftsberatungsstelle in Gilching. Einen Überblick über die weiteren Nestwerk-Vorträge und deren Inhalt sind unter www.lk-starnberg.de/nestwerk zu finden. (kb)