Bei Glätte in Tutzing an Baum und in Straßengraben gefahren

Teilen

Die Polizei Starnberg meldet zahlreiche Glätteunfälle im Raum Tutzing. (Symbolbild) © IMAGO / Jan Eifert

Tutzing - Zahlreiche Verkehrsunfälle wegen Glätte meldet die Polizeiinspektion Starnberg. Eine Autofahrerin aus Tutzing knallt zwischen Traubing und Garatshausen an einen Baum, zwei Autofahrerinnen rutschen in einen Straßengraben.

Der erste Unfall am Freitag ereignete sich gegen 15.50 Uhr. Eine 20-jährige Frau aus Tutzing war mit ihrem Kleinwagen auf der Ortsverbindungsstraße von Traubing kommend in Richtung Garatshausen unterwegs. Auf der schneeglatten Fahrbahn verlor die Fahrerin die Kontrolle über das Fahrzeug und streifte einen entgegenkommenden Pkw. Im weiteren Verlauf rutschte der Kleinwagen in einen anliegenden Graben und prallte frontal gegen einen Baum. Die Dame wurde leicht verletzt mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Weiterer Unfall wenig später auf der B2

Auf Höhe Obertraubing hat die Fahrerin (64) eines Suzuki während der Fahrt den Allradantrieb zugeschalten. Dies führte dazu, dass die Münchnerin mit ihrem Geländefahrzeug auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern geriet und mit der rechten Fahrzeugseite den Straßengraben herabrutschte. Die Fahrerin blieb unverletzt. Das Fahrzeug musste vom Abschleppdienst aus dem Graben gezogen werden. Lediglich der Außenspiegel im Wert von ein paar hundert Euro wurde beschädigt.

Fahrzeug kommt nahe der Abzweigung zur Garatshausener Straße im Graben zum Liegen

Kurz nach der Abzweigung zur Garatshausener Straße ereignete sich um 18.40 Uhr ein weiterer Verkehrsunfall. Ein Hyundai mit Weilheimer Kennzeichen rutschte in den angrenzenden Graben. Auch dieser Pkw kam auf der Fahrzeugseite zum Liegen. Die 19-jährige Fahrerin wurde nicht verletzt. Der Schaden am Pkw wird mit 4000 Euro beziffert. (kb)