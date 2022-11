Bei Personenkontrolle am Waldspielplatz in Starnberg Drogen gefunden

Teilen

Die Polizei in Starnberg kontrolliert zwei junge Erwachsene am Waldspielplatz in Starnberg. Sie haben Drogen dabei. (Symbolfoto) © Hanno Bode/Imago

Starnberg - Zivile Beamte der Polizei Starnberg kontrollieren Personen am Waldspielplatz und finden Marihuana, Haschisch und Ritalintabletten. Jetzt wird das Mobiltelefon eines jungen Mannes ausgewertet.

Im Rahmen des Streifendienstes nahmen zivile Beamte der Polizeiinspektion Starnberg am Waldspielplatz in Starnberg deutlichen Marihuana-Geruch wahr. Die Beamten folgten dem Geruch und trafen einen 19-jährigen Pöckinger und einen 18-jährigen Starnberger im Wald auf einer Sitzbank an. Ein abgebrannter Joint wurde unter der Bank aufgefunden.

Beamte durchsuchen die Wohnung eines 19-Jährigen aus Pöcking

Die Beamten unterzogen die jungen Erwachsenen einer Personenkontrolle und durchsuchten sie. Beim Pöckinger fanden die Beamten kleinere Mengen Marihuana, Haschisch und Ritalintabletten, sowie Utensilien zum Drogenkonsum. Der 19-Jährige wurde zur weiteren Sachbearbeitung zur Dienststelle verbracht. Er wurde zudem erkennungsdienstlich behandelt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft durchsuchten die Beamten die Wohnung des Pöckingers und stellten sein Mobiltelefon sicher. Eine Auswertung des Handys steht noch aus.

Der Pöckinger muss sich nun wegen mehrerer Verstöße nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten. (kb)