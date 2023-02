Zweimal kracht es in der Münchner Straße in Starnberg

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Starnberg - Zwei Unfälle passieren in der Münchner Straße in Starnberg. Ein Herrschinger Autofahrer missachtet die Vorfahrt. Eine Autofahrerin streift einen Pkw und fährt weiter.

Am Mittwoch, gegen 12.50 Uhr, fuhr eine 38-jährige Frau aus München mit ihrem Suzuki in der Münchner Straße in Starnberg in Richtung Weilheim. Zur gleichen Zeit war dort ein 69-jähriger Mann aus Herrsching mit seinem Dacia in Richtung A 952 unterwegs. An der Kreuzung zur Moosstraße wollte der Mann nach links abbiegen. Dabei übersah er laut Polizei die entgegenkommende Frau und es kam zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Erfreulicherweise wurde niemand verletzt, es entstand aber ein Schaden von rund 7.500 Euro. Der Mann muss mit einer Bußgeldanzeige rechnen.

Polizei sucht Autofahrerin von Starnberg mit einem hellen Kleinwagen

Ein weiterer Unfall wurde der Polizei ebenfalls am Mittwoch, bereits gegen 10 Uhr, auf der Münchner Straße in Starnberg gemeldet. Hier fuhr ein 74-jähriger Mann aus Gauting mit seinem Opel Richtung Weilheim. Er befand sich auf dem linken von zwei Fahrspuren. Kurz vor der Kreuzung zur Leutstettener Straße kam es auf einmal zu einer Berührung mit einem Fahrzeug, welches sich kurz vor dem Unfall auf dem rechten Fahrstreifen befand. Hier soll es sich um einen hellen Kleinwagen handeln, dieser wurde von einer Frau gefahren.

3000 Euro Schaden am Pkw des Gautinger Fahrers

Die Frau fuhr aber nach der Berührung weiter in Richtung Weilheim, ohne ihren gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Der Schaden an dem Pkw des Mannes beträgt etwa 3.000 Euro durch einen Kratzer an der rechten Seite. Da der Mann sich keine weiteren Daten des Kleinwagens gemerkt hat, sucht die Polizei Starnberg Zeugen des Unfalls. Diese sollen sich bitte bei der Polizei Starnberg, Telefon 08151/364-0, melden. (kb)