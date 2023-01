Beim Alpenverein in Seefeld geht eine Ära zu Ende

Der scheidende und der neue DAV-Vorstand feierte zusammen mit zahlreichen Mitgliedern „ihre“ erfolgreichen Jahrzehnte. © Andrea Jaksch

Seefeld - Für den Deutschen Alpenverein (DAV) Sektion Seefeld geht eine Ära zu Ende. Nach 24 Jahren als Vereinsvorstand übergab Herbert Petsch am Freitag das Amt des ersten Vorsitzenden an seinen frisch gewählten Nachfolger Uwe Wütherich.

Anlässlich der Hauptversammlung im rappelvollen Saal Pater und Paul feierten die Mitglieder ihren ausgeschiedenen Vorstand mit viel Applaus und einem originellen Geschenk.

Anno 1975 trat Herbert Petsch der Jugendgruppe der Sektion „Vierseenland“ bei und lernte dort auch seine Frau Christl kennen. Über Jahre als Jugendleiter, Gerätewart, Skihochtourenführer und Ausbildungsreferent für den Verein in Berg und Tal unterwegs, war Petsch im Januar 1999 bestens vorbereitet, um von Christls Vater Josef Dittrich das Amt des ersten Vorsitzenden zu übernehmen. Seine Amtszeit meisterte der heute 63-Jährige stets Seite an Seite mit seiner besseren Hälfte: „Ohne meine Frau hätte ich das nicht machen können.“ Als das Ehepaar Petsch die 1957 ins Leben gerufene Sektion „Vierseenland“ übernahm, zählte sie 1.046 Mitglieder. In der Ära Petsch ist diese Zahl auf satte 2.624 angewachsen, und der Verein verfügt seit 2003 über die idyllisch gelegene Hochkopfhütte. Die aufwendigen Renovierungsarbeiten mit viel Eigenarbeit können sich sehen lassen. Nach überstandener Corona-Delle erfreut sich die Hütte heuer wieder großer Beliebtheit. „Im August war sie jeden Tag ausgebucht“, freut sich Herbert Petsch.



Christl und Herbert Petsch werden zu Ehrenmitgliedern ernannt

„Sie haben Farbe in den Verein gebracht“, sagt Bürgermeister Klaus Kögel und spielte damit nicht zuletzt auf den DAV-Jahresbericht an, der seit Petschs Amtsantritt in Farbe erscheint. Ihr Abschiedsgeschenk können sich die Petschs in den Garten pflanzen und stetig wachsen sehen. Anstatt Früchte trägt das Bäumchen Fotos aus 24 Jahren Amtszeit sowie einen Gutschein für einen Heißluftballonflug. Zudem wurden Christl und Herbert Petsch einstimmig zu Ehrenmitgliedern ernannt. Nachfolger Uwe Wütherich (57) ist kein unbeschriebenes Blatt. Seit drei Jahren ist der Weßlinger Familienvater zweiter Vorsitzender der Sektion. Unmittelbar nach seiner Wahl zum Vorstand erklärte der gelernte Bankkaufmann, Tourenleiter und ehemalige Jugendreferent: „Ich habe Bock auf die nächsten Jahre.“ Für das Amt der zweiten Vorsitzenden rückt Daniela Gerlich nach. „Schon meine Eltern waren in der Sektion“, sagt die 52-Jährige, die im Verein seit 2010 als Fachübungsleiterin für Skibergtouren bekannt ist.



Friederike Hegemann ist neue Schatzmeisterin beim DAV Seefeld

Nach sechs Jahren als Schatzmeister legte auch Jochen Noll sein Amt nieder und übergab die Verantwortung für die rundum gesunden Vereinsfinanzen an Friederike Hegemann, die sich seit 2019 als Familiengruppenleiterin engagiert. Zum Schriftführer wurde Robert Marchart ernannt, neue Jugendleiterin ist Lina Brückner. Die Studentin der Atmosphärenwissenschaft ist seit fünf Jahren in der DAV-Jugendarbeit aktiv. Die Beiräte sind: Herbert Mayer, Eva Herzmann, Susanne Brückner, Johann Albrecht, Sandra Zach, Thomas Kaiser, Bernhard Diez, Bernd Abbrecher, Johanna Zeller, Mathias Germeier und Tom Jaeger. Susanne Pelz und Kerstin Markes wurde als Kassenprüfer bestellt. Nilda Frangos